Верните народу мелодрамы!

Спустя 77 лет их вдруг открыли для себя авторы сериала «Лучше, чем люди», как будто между законами Азимова и нашим временем не пролегают больше половины столетия выдающейся американской и вполне себе замечательной советской фантастики, где проблемы взаимоотношений искусственного и естественного интеллектов разобраны на атомы.

Увы, в сериале нет свободы, которая свойственна как лучшим образцам фантастики, так и стоящим художественным произведениям вообще. Авторы даже не пытались придумать собственную вселенную, а просто оттолкнулись от похожего шведского проекта «Настоящие люди», вдобавок понадергав отдельных элементов из канонических жанровых произведений. «А давайте на стенах домов новости будут показывать - что-то такое у Брэдбери было, только у него внутри, а у нас будет снаружи».

Здесь охотно жертвуют логикой и здравым смыслом красивости ради. Герой Кирилла Кяро везет бывшей жене разрешение на выезд детей за границу - документ напечатан на листе прозрачного пластика. Зачем, его же читать неудобно. Да и документы на физическом носителе - это странно, у них в будущем цифровые подписи отменили?

Хотя бог с ним, с документом, - милая нелепость, подумаешь. Тут с сюжетом незаладилось. Это не фантастическая антиутопия, как можно было бы подумать, не попытка всерьез разобрать конфликт людей и роботов, здесь практически нет социально-значимого подтекста. Это просто мелодрама, довольно хрестоматийная. Бывшая жена-злодейка и ее новый муж, ускользающий подросток, одна радость - вон та красивая девушка... И стоило огород огородить? Футуристическая оболочка всепогодной фабулы только отпугнет классического вечернего зрителя Первого канала. А увлечь остальных, перекормленных западными сериалами экстра-класса, простите, нечем.

Но в пропахшем вторичностью сериале есть и хорошее. Оказывается, играть все, не выражая ничего, Паулина Андреева умеет даже лучше признанного мастера в этой области Евгения Цыганова. Вот ей аплодисменты. Заслужила.

«Лучше, чем люди», Понедельник - четверг, 21.30. Первый

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А вместо сердца - пламенный мотор

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Конечно, любому федеральному телеканалу проще ставить в прайм-тайм мыльные оперы, защитив себя от рейтинговых и финансовых потерь. Зачем рисковать, вкладываясь в исторические или фантастические проекты, если можно за три рубля состряпать «Улыбку пересмешника-2» или «Дом с лилиями-7»? Но риск, как и воспитание аудитории, - дело благородное и в данном случае единственно верное. «Лучше, чем люди» - это, наверное, не Кубрик, не Спилберг и даже не Майкл Бэй, но, будучи скорее сборником цитат из кино- и телеклассики, сериал все же не позволяет усомниться в своем праве занимать эфир (подробности).