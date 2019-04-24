2019-04-24T01:55:36+03:00
Телевизор

Верните народу мелодрамы!

В 1942 году американский писатель Айзек Азимов (российского, между прочим, происхождения) впервые сформулировал «три закона робототехники», навсегда изменив вектор развития научной фантастики
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Если верить сериалу, скоро вокруг будут одни роботы, в том числе и такие симпатичные, как Ариса (Паулина Андреева). Фото: Первый каналЕсли верить сериалу, скоро вокруг будут одни роботы, в том числе и такие симпатичные, как Ариса (Паулина Андреева). Фото: Первый канал
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Спустя 77 лет их вдруг открыли для себя авторы сериала «Лучше, чем люди», как будто между законами Азимова и нашим временем не пролегают больше половины столетия выдающейся американской и вполне себе замечательной советской фантастики, где проблемы взаимоотношений искусственного и естественного интеллектов разобраны на атомы.

Увы, в сериале нет свободы, которая свойственна как лучшим образцам фантастики, так и стоящим художественным произведениям вообще. Авторы даже не пытались придумать собственную вселенную, а просто оттолкнулись от похожего шведского проекта «Настоящие люди», вдобавок понадергав отдельных элементов из канонических жанровых произведений. «А давайте на стенах домов новости будут показывать - что-то такое у Брэдбери было, только у него внутри, а у нас будет снаружи».

Здесь охотно жертвуют логикой и здравым смыслом красивости ради. Герой Кирилла Кяро везет бывшей жене разрешение на выезд детей за границу - документ напечатан на листе прозрачного пластика. Зачем, его же читать неудобно. Да и документы на физическом носителе - это странно, у них в будущем цифровые подписи отменили?

Хотя бог с ним, с документом, - милая нелепость, подумаешь. Тут с сюжетом незаладилось. Это не фантастическая антиутопия, как можно было бы подумать, не попытка всерьез разобрать конфликт людей и роботов, здесь практически нет социально-значимого подтекста. Это просто мелодрама, довольно хрестоматийная. Бывшая жена-злодейка и ее новый муж, ускользающий подросток, одна радость - вон та красивая девушка... И стоило огород огородить? Футуристическая оболочка всепогодной фабулы только отпугнет классического вечернего зрителя Первого канала. А увлечь остальных, перекормленных западными сериалами экстра-класса, простите, нечем.

Но в пропахшем вторичностью сериале есть и хорошее. Оказывается, играть все, не выражая ничего, Паулина Андреева умеет даже лучше признанного мастера в этой области Евгения Цыганова. Вот ей аплодисменты. Заслужила.

«Лучше, чем люди», Понедельник - четверг, 21.30. Первый

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А вместо сердца - пламенный мотор

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Конечно, любому федеральному телеканалу проще ставить в прайм-тайм мыльные оперы, защитив себя от рейтинговых и финансовых потерь. Зачем рисковать, вкладываясь в исторические или фантастические проекты, если можно за три рубля состряпать «Улыбку пересмешника-2» или «Дом с лилиями-7»? Но риск, как и воспитание аудитории, - дело благородное и в данном случае единственно верное. «Лучше, чем люди» - это, наверное, не Кубрик, не Спилберг и даже не Майкл Бэй, но, будучи скорее сборником цитат из кино- и телеклассики, сериал все же не позволяет усомниться в своем праве занимать эфир (подробности).

Лучше, чем люди Официальный трейлер START.Мировая онлайн премьера проекта пройдет 23 ноября эксклюзивно на START Действие оригинального киносериала происходит в недалеком будущем где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей они помогают им воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Главная героиня - супербот Ариса - пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познает мир и постепенно открывает для себя концепции заботы, преданности и любви. При этом ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди. Режиссер: Андрей Джунковский ( Сладкая жизнь ) В ролях: Кирилл Кяро, Паулина Андреева, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Александра Урсуляк, Александр Кузнецов

ИСТОЧНИК KP.RU

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