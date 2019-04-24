А вместо сердца - пламенный мотор

Зачем рисковать, вкладываясь в исторические или фантастические проекты, если можно за три рубля состряпать «Улыбку пересмешника-2» или «Дом с лилиями-7»? Но риск, как и воспитание аудитории, - дело благородное и в данном случае единственно верное. «Лучше, чем люди» - это, наверное, не Кубрик, не Спилберг и даже не Майкл Бэй, но, будучи скорее сборником цитат из кино- и телеклассики, сериал все же не позволяет усомниться в своем праве занимать эфир. Хотя бы потому, что при его просмотре не возникает предательское чувство стыда, хорошо знакомое тем, кто, листая каналы и попав на очередную историю о «девушке с трудной судьбой», вдруг залипает, не в силах побороть позорное желание узнать, что будет дальше. Мол, я приличный человек, у меня высшее образование, как я могу это смотреть?! Но «девушку с трудной судьбой» можно упаковать гораздо ярче, и тогда уже будет не стыдно, а интересно, и высшее образование с прочитанными когда-то Азимовым и Брэдбери окажется весьма кстати. Да, «Лучше, чем люди» - это еще и разухабистая мелодрама со скандалами, изменами, разделом детей и имущества. Но разве не была мелодрамой, например, базовая для научной фантастики картина «Бегущий по лезвию», повествующая о любви героя Хариссона Форда к девушке-андроиду? Любви все возрасты и жанры покорны, и роботы заслуживают того, чтобы зрители их любили, ведь во многом они не хуже людей. А в чем-то даже лучше.

«Лучше, чем люди», Понедельник - четверг, 21.30. Первый

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Верните народу мелодрамы!

Сергей ЕФИМОВ

В 1942 году американский писатель Айзек Азимов (российского, между прочим, происхождения) впервые сформулировал «три закона робототехники», навсегда изменив вектор развития научной фантастики. Спустя 77 лет их вдруг открыли для себя авторы сериала «Лучше, чем люди», как будто между законами Азимова и нашим временем не пролегают больше половины столетия выдающейся американской и вполне себе замечательной советской фантастики, где проблемы взаимоотношений искусственного и естественного интеллектов разобраны на атомы (подробности).