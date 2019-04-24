Имущество хозяина Черкизона пойдет с молотка

Российская недвижимость бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова будет выставлена на продажу. С молотка пойдут две квартиры в доме №18 по Кутузовскому проспекту — это фасадная «сталинка», построенная в 1951 году по индивидуальному проекту архитектора Дмитрия Чечулина. По праву считается одним из красивейших зданий Москвы, квартиры там давали в основном членам ЦК КПСС, высокопоставленным сотрудникам Совета министров, крупным деятелям советской культуры. В этом доме, например, жил знаменитый тенор Владимир Атлантов. На продажу выставлены и подмосковные объекты экс-миллиардера. Два дома в подмосковной Апрелевке – трехэтажный с мансардой площадью более 1100 кв. м и двухэтажный раза в два поменьше. И квартира площадью почти 350 кв. м в поселке Заречье (Одинцовский район). Есть еще и небольшой участок под строительство гольф-клуба в деревне Сколково.

Предприниматель Тельман Исмаилов, владевший когда-то Черкизовским рынком, рестораном «Прага», 7-звездочным суперотелем «Мардан-Палас» в Анталии и множеством других объектов, человек, чье имущество лишь по официальной оценке Форбс доходило до 800 млн долларов, в 2017 году был признан банкротом. А затем обвинен в убийствах и заочно арестован (подробно о его взлете и падании КП писала 32 ноября 2018 г. в материале «Крах хозяина Черкизона: Тельману Исмаилову не простили 7-звездочный отель в Турции и банкет с Моникой Беллуччи и Шэрон Стоун?»).

А какова судьба других «жемчужин» из коллекции Исмаилова? Ресторан «Прага» уже нашел нового владельца — им стал Мирослав Мельник, контролирующий 50,5% акций Черемушкинского рынка. Предприниматель выложил за один из популярнейших столичных ресторанов 1,4 млрд руб. Причем его заявка на аукционе была единственной.

А долгое время пустовавший, брошенный персоналом и едва не разграбленный Мардан палас был выкуплен турецким госбанком Halkbank. На восстановление было потрачено более €20 млн Сейчас отель находится под управлением турецкой сети Titanic Hotels. И 27 апреля состоится его новое открытие, сообщает РАТА. Самый скромный 42-метровый номер обойдется на майские праздники примерно в 40 тыс руб за сутки.

Сейчас Тельман Исмаилов находится в Черногории, сообщила "КП" его адвокат Марина Русакова.

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