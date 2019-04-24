Аэрофлот наградил самых летающих знаменитостей

В среду 24 апреля в Москве стартовал IV Международный форум SKYSERVICE 2019. Крупнейшее мероприятие в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах, проходит в Гостином Дворе.

- Для нас качество сервиса — одно из важнейших конкурентных преимуществ, - подчеркнул, открывая форум, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. - Премиальный продукт Аэрофлота отмечен множеством престижных международных наград. Высокие достижения невозможны без нашего дочернего предприятия и партнера – компании «Аэромар». Интересы пассажиров – в центре внимания Аэрофлота на протяжении почти вековой истории компании, и такой подход к ведению бизнеса обеспечивает нам лидирующие позиции в индустрии авиаперевозок и доверие пассажиров.

Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

«Аэромар» производит 150 тысяч порций питания ежедневно.

- Ни одна компанию в мире не может похвастаться такими объемами, - подчеркнул гендиректор «Аэромара» Владимир Джао.

В свою очередь председатель совета директором «Аэромара» Вадим Зигман рассказал о часто летающих пассажирах, отзывы которых помогают компании совершенствовать сервис. Выбирали их бортпроводники Аэрофлота, среди которых провели опрос на тему «Кто ваш любимый пассажир?»

В итоге самой летающей певицей признана Валерия, а самым летающим певцом — Сергей Лазарев. Награды от Аэрофлота получили журналисты Алексей Венедиктов, Эдуард Петров и Тина Канделаки, актеры Александр Петров и Ирина Старшенбаум и другие знаменитости. Из рук руководства Аэрофлота они получили памятные призы.

Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"