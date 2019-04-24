Повысят ли скорость на российских дорогах до 110 км/час

В правительстве предложили увеличить скорость передвижения по нашим автомагистралям. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов на форуме «Безопасная дорога». И дал поручение профильным ведомствам.

- Минтрансу и МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта, - сказал он.

Сейчас почти на всех шоссе в России действует ограничение в 90 км/час. Для междугороднего сообщения это медленно. Тем более что вице-премьер имел в виду не все трассы без исключения, а только категории 1Б (без пешеходных переходов, но с заездами и съездами) и 1В (то же, но со светофорными перекрестками). Таких в нашей дорожной сети - шесть тысяч километров.

Кстати, ездить 110 км/ч на некоторых российских трассах (категории 1А) можно и сейчас. Это обособленные дороги, заезды и съезды с которых производятся только по эстакадам. Их не много и в основном они платные.

В предложении Акимова смущает лишь один факт - по данным Росавтодора, более 80% аварий на дорогах происходит из-за превышения скорости. С другой стороны, в большинстве европейских стран и в США лимит гораздо выше - 120 - 130 км/час. А на немецких автобанах ограничения скорости и вовсе нет. И на количестве жертв от аварий это не отразилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер РФ Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

Вице-премьер России Максим Акимов выступил с инициативой увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч (подробности)