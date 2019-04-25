Оргкомитет большой арктической регаты приступил к работе

Мероприятие прошло под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с участием вице-губернатора Марии Деруновой, руководителей и специалистов различных федеральных ведомств, региональных и городских структур, представители Минприроды РФ и Ненецкого автономного округа участвовали в видеосвязи.

Порядок взаимодействия обговорен, ближайшие и перспективные задачи намечены. Первая регата пройдет по маршруту «Мурманск – Нарьян-Мар – Мурманск» - это 1200 морских миль и две недели за Полярным кругом. В этом году начинается подготовительный этап: организаторы сами пройдут по планируемому маршруту в период с середины июля по середину августа.

Мероприятие станет самым северным парусным соревнованием, классической регатой для любительских экипажей, но будет включать в себя также и другие составляющие: культурные события, научные исследования, а в перспективе и будет способствовать развитию технологий и инфраструктуры отдыха.

«Мы должны пройти этим маршрутом прежде всего сами, посмотреть, что мы можем сделать в культурном аспекте, какие события и где должны произойти, где можно укрываться в случае непогоды. Мы считаем, что проект откроет новые возможности для изучения севера и расширит перспективы арктического туризма», - говорит Станислав Корякин - идейный вдохновитель, руководитель проекта «Большая Арктическая регата».

Власти Мурманска идею поддержали: «Идея замечательная, учитывая, что сегодня развитие арктического круизного туризма является приоритетом для нашего региона, и мы видим большой интерес со стороны туристов», - заявил министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Предложение о проведении Большой Арктической регаты (БАР) поступило от ООО «Объемные коммуникации» в адрес правительства Мурманской области в ноябре 2018 года. Проект, представлявшийся в том числе на Мурманской международной деловой неделе, а также на недавнем Международном форуме «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге, направлен на популяризацию Российской Арктики, стимулирование гражданского использования северных морских путей и социально-экономическое развитие арктических регионов России.

Оргкомитет Регаты создан по распоряжению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Проект инициирован членом Общественного совета Минприроды России и яхтсменом Станиславом Корякиным. Поддержку регате оказали Министерство природных ресурсов России, правительство Мурманской области, АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-Запад» и другими структурами.