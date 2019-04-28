2019-04-28T18:54:37+03:00
Общество

Патриарх подарил Морозовской детской больнице дерматоскоп

Предстоятель РПЦ проведал в Пасху тяжелых пациентов
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Патриарх с Сашей Большаковым и его мамойПатриарх с Сашей Большаковым и его мамойФото: Елена ЧИНКОВА
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В Пасху Патриарх Кирилл всегда навещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных - на сей раз он приехал в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Одна из старейших больниц России была построена капиталистом Алексеем Морозовым и первый прием больных начала еще в 1902 году.

Предстоятель Русской православной церкви вместе с главой Минздрава Вероникой Скворцовой обошел все палаты отделения паллиативной медпомощи, где лежат очень сложные маленькие пациенты. У некоторых родителей в глазах стояли слезы, когда они рассказывали историю болезни своих детей. А мама 14-летнего Саши Большакова просто протянула гостю листочек с просьбой помянуть умерших здесь деток. У ее сына синдром множественных опухолей, доставшийся от отца. Отец их бросил. Но они с Сашей не сдаются и настроены очень оптимистично. Мальчик прекрасно поет и уже успел стать лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

В Пасху Патриарх Кирилл всегда навещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных Фото: Елена ЧИНКОВА

В Пасху Патриарх Кирилл всегда навещает с подарками самых нуждающихся и обездоленныхФото: Елена ЧИНКОВА

-Пути Господни неисповедимы. Для чего-то это дается. Самое главное - не отчаиваться и молиться. Соприкосновение со страданием заставляет задуматься и меняет сердце, - подбодрил ее Святейший.

И передал в дар больнице телевизоры, пакеты со сладостями для детей и кагором для взрослых, а также аппарат DermLite 3 – один из самых технически совершенных дерматоскопов на сегодняшний день. Он позволяет проводить дерматоскопические исследования самого высокого качества. Прибор предназначен для обследования родинок, родимых пятен, бородавок, папиллом и других образований на коже и для определения злокачественных и доброкачественных перерождений кожи.

-Испытания должны не разрушать, а укреплять нас. Переживать их помогает сильный дух, источник которого не материя, а Бог, - благословлял он пациентов, большой толпой провожавших его до ворот больницы.

Пасхальное Богослужение патриарха Кирилла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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