Христос Воскресе! Патриарх Кирилл призвал в Пасху стать "светильниками для окружающих"

В 23.30 в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба, которую по традиции возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кафедральный собор столицы как всегда забит до отказаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кафедральный собор столицы как всегда забит до отказа, в первых рядах расположились инвалиды-колясочники.

В первых рядах среди верующих расположились инвалиды-колясочникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немалое оживление вызвало появление среди верующих телеведущего Андрея Малахова в галстуке "пасхальной" расцветки. В праздничных алых тонах здесь практически каждый второй.

Телеведущий Андрей Малахов появился среди верующих в галстуке "пасхальной" расцветкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около полуночи к молящимся присоединились президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин. Рождество глава государства встречает в регионах, а Пасху - всегда здесь.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин присоединились к молящимсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За несколько минут до полуночи храм озарили всполохи доставленного со Святой Земли Благодатного огня. Эту благородную и сложную миссию много лет подряд выполняет глава Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Глава Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - ответственный за доставку Благодатного огня со Святой ЗемлиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие верующие приезжают встречать его в аэропорт "Внуково". Но все желающие смогут забрать домой частицу Благодатного огня в течение всей Светлой седмицы. Для этого надо подъехать со своей лампадкой в Фонд Андрея Первозванного (Покровка, 42, стр. 5-5а с 9 утра до 6 вечера).

Все желающие смогут забрать домой частицу Благодатного огня в течение всей Светлой седмицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своем пасхальном обращении предстоятель Русской православной церкви призвал паству дарить радость ближним.

- Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Обнимите любовью тех, кто рядом с вами, подарите им свою заботу и внимание. Как Спаситель распростер на кресте свои объятия, чтобы обнять весь человеческий род, так и нам следует научиться у него любви. Любви безусловной, любви щедрой, ищущей блага для ближнего. Пусть пасхальная радость никогда не покидает вас, чтобы при встрече с человеком мы помнили, что и ради него тоже воскрес Христос, - пожелал Святейший.

В своем пасхальном обращении предстоятель Русской православной церкви призвал паству дарить радость ближнимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные встречают великий праздникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих", - призвал ПатриархФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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