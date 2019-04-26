Путин из Пекина дотянулся до Египта и Мьянмы

В Пекин на форум «Один пояс. Один путь» съехалось более 80 лидеров стран, и каждый из них использовал такую возможность, чтобы пообщаться. Владимир Путин провел в первый день форума пять встреч, первой из которых стала двусторонка с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

- Мы уже имели удовольствие коротко друг с другом переговорить, что называется, в кулуарах. Мы встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями, сверить часы, но и скорректировать нашу совместную работу, - сказал Путин. - В целом, на мой взгляд, она идёт очень неплохо.

Тут же президент России сообщил новость, что ближайший российско-азербайджанско-иранский саммит состоится в августе в России. Президент Сербии Вучич назвал недавний визит Путина в Белград историческим и поблагодарил «за огромную поддержку развитию лучших политических отношений между странами».

- И мне надо выразить благодарность за вашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, потому что вы поддерживаете нашу страну во всех мировых организациях, - сказал Вучич. - Это очень важный вопрос для нас. Сегодня Великая пятница. Желаю вам радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи нашему братскому русскому народу.

Президент Египта Абдельфаттах Сиси за закрытыми дверями попросил обсудить ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией, а за египетским лидером пришла очередь глав Кипра и Мьянмы.