Путин и Си Цзиньпин померились дружбой на форуме «Один пояс. Один путь» в Пекине

Владимир Путин прилетел в Пекин президентом, а улетит из него доктором. Правда, не врачом, а ученым. А еще точнее — обладателем почетной научной степени. Торжественная церемония вручения диплома российскому лидеру прошла в пятницу в столице Китая.

- Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром глобального масштаба, - поблагодарил Путин.

- Приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу, - заметил председатель КНР Си Цзиньпин.

- Хочу пожелать молодым людям Китая, чтобы вы в стенах университета взяли все самое лучшее, что могут дать вам ваши замечательные профессора, - напутствовал президент России студентов. - Не теряйте ни одной минуты, ни одной секунды вашего времени пребывания в стенах университета.

Но перед этим Путин и Си вместе открыли форум «Один пояс. Один путь». Китайская идея создать, взяв прообразом знаменитый Шелковый путь, единое экономическое пространство через всю Евразию, поначалу казалась не слишком реалистичной, но к 2019 году окончательно победила. Это было видно по составу участников нынешнего форума — от премьера Венгрии Орбана и президента Сербии Вучича до Александра Лукашенко, приехавшего поискать место и для белорусской версты в этом китайском Шелковом пути.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин.

- Российская сторона неоднократно подчёркивала, что инициатива «Один пояс, один путь» перекликается с российской идеей создания Большого Евразийского партнёрства, которое именно и предполагает «интеграцию интеграций», - постарался снять противоречия Путин, выступая на открытии.

Владимир Путин принял участие во втором Международном форуме Один пояс, один путь.

Действительно, на начальном этапе многие считали, что российская и китайская интеграционные идеи — ЕврАзЭС и «Один пояс. Один путь» - конкурируют, но потом выяснилось, что модели вполне способны дополнять друг друга.

- Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных, комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всём Евразийском континенте, - заявил Путин, отметив, что новый формат способен стать противовесом «западной модели» сотрудничества, которая вызывает все больше раздражения. - Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные, предпринимаемые в обход Совбеза ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны.

На каком бы международном форуме Путин и Си Цзиньпин ни оказывались вместе — везде они проводят переговоры. Это уже несколько лет как стало железной традицией, за последние шесть лет они встречались более 30 раз. А уж в Пекине этим пренебречь было просто невозможно. И в начале разговора давние друзья Владимир и Си в пекинском отеле «Дружба» принялись мериться дружбой.

- Среди выпускников университета и мой дорогой друг Си Цзиньпин, - вспомнил Путин утреннюю церемонию в вузе.

Владимир Путин во время церемонии присвоения ему звания "Почетного доктора Университета Цинхуа". Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

- Для китайского народа Путин искренний и давний друг, а для меня лично Владимир Владимирович - самый близкий друг, он внес и вносит вклад исторического значения в углубление стратегического взаимодействия между нашими странами и продвижение многопланового двустороннего сотрудничества, - не стал жалеть добрых слов Си Цзиньпин.

После рабочего завтрака лидеры обменялись подарками. Президент России подарил целую «железную дорогу» - исторический плакат 1956 года, на котором советский и китайский рабочий замыкают линию Транссиба Москва-Улан-Батор-Пекин, а глава Китая — серебряные чашку, тарелку и ложку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа

Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора китайского университета Цинхуа (подробности)