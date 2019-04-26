Вино, кино и трюфеля: 10 самых экстравагантных покупок богатейших людей России

Наиболее экстравагантное приобретение сделал, на наш взгляд, глава «Интерроса» Владимир Потанин (состояние $18,1 млрд). В 2013 году он подтвердил репутацию заядлого гурмана, выложив $95 тыс за один гриб. Правда, это был не просто гриб, а крупнейший на тот момент в мире белый трюфель весом 4 фунта (1,8 кг). Магнат приобрел его в одном из нью-йоркских ресторанов. Жаль только, что нет официального подтверждения этой истории, ее рассказал американскому таблоид The New York Post со слов владельца заведения.

В 2013 году Потанин подтвердил репутацию заядлого гурмана, выложив $95 тыс за один грибФото: EAST NEWS

Красиво потратился и владелец холдинга Finstar Олег Бойко (состояние $1,2 млрд). Он профинансировал съемки сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» - это обошлось ему в несколько миллионов долларов. Главные роли в картине исполнили такие звезды, как Брюс Уиллис и Микки Рурк, но это не спасло фильм от провала. При бюджете $65 млн лента собрала всего лишь $39,4 млн. Зато принесло россиянину звание самого крупного частного инвестора американского кинематографа и узнаваемость в голливудской тусовке, пишет Forbes.

Олег Бойко профинансировал съемки сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»

Совладелец Тинькофф Банка и любитель экстремального отдыха Олег Тиньков (состояние $2,2 млрд) потратил более €100 млн на свое брутальное хобби. Деньги ушли на постройку яхты ледового класса SeaExplorer-77. Лодка способна длительное время находиться в автономном режиме, преодолевать большую волну и ломать лед толщиной 30-40 см. Сам миллиардер называет ее первым частным ледоколом. А еще на борту судна есть площадка для двух вертолетов и батискаф. Теперь Тинькову будет на чем совершать экспедиции в труднодоступные и экзотические места, до которых он большой охотник. Банкир намеревается не только самостоятельно использовать лодку, но и сдавать ее в аренду. Презентация ледовой яхты состоится в 2020 году на шоу в Монако.

Глава «Реновы« Виктор Вексельберг владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже

У главы «Реновы» Виктора Вексельберга (состояние $11,5 млрд) более спокойные увлечения. Еще в 2004 г. он приобрел крупнейшую в мире коллекциею ювелирных работ Фаберже - более 200 предметов. Продавцами были наследники Малкольма Форбса, сына основателя журнала Forbes. Стоимость коллекции эксперты оценивают в $100-120 млн. Коллекция находится в открытом доступе — Вексельберг организовал музей Фаберже в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Второй номер российского Форбса Владимир Лисин (состояние $21,3 млрд) в особой любви к роскоши замечен не был. Вот и на свое хобби выделил сравнительно немного - около $12 млн. За эти деньги он приобрел на севере Шотландии мрачный замок XVII века Aberuchill Castle, которым владели представители одного из старейших и жестоких шотландских кланов Кемпбеллов. Но привлекли российского миллиардера вовсе не средневековые приведения, а огромные охотничьи угодья, раскинувшиеся вокруг. Как известно, Лисин — заядлый охотник. В Подмосковье он построил крупнейший в Европе спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора».

Водочный король Юрий Шефлер (состояние $1,6 млрд) считает, видимо, что истина все-таки в вине. Он приобрел винокурню в Наварре, на северо-западе Испании. А еще у него есть доля в старейшем итальянском винном доме Tenute di Toscana, принадлежавшем семье маркиза Фрескобальди, заплатил он за нее около €34 млн.

Совладелец Volga Group Геннадий Тимченко (состояние $20,1 млрд) тоже отдает должное приятным напиткам. Он отдыхает душой на собственной винодельне «Усадьба Дивноморское». Это под Геленджиком, виноградники занимают площадь 47 га. Стоит это хобби недорого — по оценке экспертов, 120-170 млн рублей.

Виноградники Тимченко занимают площадь 47 гектарФото: Марина СИЗОВА

По соседству от него, у мыса Идокопас, еще один любитель деликатесов совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко (состояние $3,2 млрд) приобрел устрично-мидиевую ферму «Южная цитадель» общей площадью порядка 1000 га.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев (состояние $17 млрд) в 2013 году сделал царский подарок своей дочери. 24-летняя Екатерина получила два острова в Ионическом море у западного побережья Греции. Интересно, что острова Скорпиос и Спарти были куплены у Афины Онассис, внучки известного предпринимателя Аристотеля Онассиса. Рыболовлев заплатил ей $100 млн. И еще интересная деталь. В 2015 году Екатерина Рыболовлева сыграла на Скорпиосе свою свадьбу — спустя 47 после того, как на том же острове Аристотель Онассис отмечал женитьбу на Жаклин Кеннеди, вдове президента США Дж.Кеннеди.

Приобретение недвижимости — не новость в мире состоятельных людей. Но покупка Романа Абрамовича (состояние $12,4 млрд) все же обращает на себя внимание. Он не стал ограничиваться каким-то одним домом, а выложил $100 млн сразу за четыре исторических особняка на Манхэттене, объединенных в один блок. Остряки называют здание франкен-дом - по имени знаменитого персонажа Франкенштейна, который был создан из фрагментов человеческих тел.

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Forbes назвал 200 богатейших россиян

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