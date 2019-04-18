Forbes назвал 200 богатейших россиян

Активы богатейших россиян принципиально не меняются уже много лет, поэтому и список самых обеспеченных бизнесменов от Forbes (по крайней мере, первые 20-30 мест) остается постоянным. Капиталы олигархов растут или падают за счет изменения стоимости акций, принадлежащих им компаний.

Сейчас стать новым долларовым мультимиллиардером в России можно только при очередной массовой приватизации. Но так как ничего такого не предвидится, то свежих лидеров ждать не стоит.

В этом году самым богатым оказался Леонид Михельсон, в прошлом рейтинге он был на третьем месте. На втором месте Владимир Лисин, который до этого лидировал. Вагит Алекперов с четвертой поднялся на третью строчку.

Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Интереснее смотреть на новичков рейтинга, бизнес которых был построен не в 90-е, а в последние несколько лет. На 199 строчке с капиталом в 500 млн. долл. Николай Сторонский — его стартап Revolut позволяет обменивать валюту по выгодному межбанковскому курсу, обменивать криптовалюты и делать переводы в любую точку мира без комиссии. Молодая компания уже оценивается в 1,7 млрд. долл.

Андрей Блох - еще один новичок рейтинга (101-е место). Коммерсант заработал 950 млн. долл., вложив деньги в американского производителя марихуаны Curaleaf.

Неожиданно война российских властей против Павла Дурова и его Telegram пошла только на пользу молодому предпринимателю. За год его состояние увеличилось на один млрд. долл и достигло 2,7 млрд. долл. (с 58 места поднялся на 39-е).

Вагит Алекперов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

А вот американские санкции сильно ударили по алюминиевому королю Олегу Дерипаске. За год его состояние уменьшилось с 6,7 до 3,6 млрд. долл. В рейтинге он опустился с 19 на 30 строчку.

Лихо выстрелила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние увеличилось с 600 млн. до 1 млрд. долл. Позиция в рейтинге: со 165 места на 94-е. Бизнес-леди стала второй долларовой миллиардершей в России. Первая — жена экс-мэра Москвы Елена Батурина, ее состояние за год не поменялось, те же 1,2 млрд. долл.

ТОП-5 богатейших россиян и один беднейший олигарх

1. Леонид Михельсон - Хозяин крупнейшей частной газовой компании «Новатек» 24000 млн. долл.

2. Владимир Лисин - Хозяин Новолипецкого металлургического комбината 21300 млн. долл.

3. Вагит Алекперов - Президент «Лукойла» 20700 млн. долл.

4. Алексей Мордашов - Хозяин Череповецкого металлургического комбината 20500 млн. долл.

5. Геннадий Тимченко - Владеет долями в Стройтрансгазе, Новатеке, Сибуре, Трансойле, Колмаре 20100 млн. долл.

...200 Давид Ян - Владеет долями в ABBYY, iiko (автоматизация общепита) и стартапе Findo (поисковик по облачным хранилищам) 500 млн. долл.

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