2019-04-29T13:29:49+03:00
Общество

МВД требует доступ к врачебной тайне

Так планируют вычислять алкоголиков, наркоманов и психбольных среди преступников
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Еще в марте 2019 года МВД попросило вице-премьера Татьяну Голикову открыть для полицейских секретную медицинскую базуЕще в марте 2019 года МВД попросило вице-премьера Татьяну Голикову открыть для полицейских секретную медицинскую базуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики негодуют от вторжения МВД в докторские дела. Специалисты психоневрологического института имени Бехтерева написали жалобу в министерство. Говорят, что раскрывать врачебную тайну о пациентах — избыточная мера.

Еще в марте 2019 года МВД попросило вице-премьера Татьяну Голикову открыть для полицейских секретную медицинскую базу. Для чего это нужно? Это один из шагов к уничтожению бюрократии. Не придется мотаться по диспансерам, чтобы получить у врачей справку для водительского удостоверения. Специалисты все будут оформлять дистанционно. Во-вторых, никакой псих или наркоман не сможет купить поддельный документ. В третьих, если человек совершит преступление, оперативники и следователи сразу будут знать о всех его заболеваниях и отклонениях.

- В электронную базу станет попадать информация в виде кодов или цифр. Она не будет раскрывать медицинский диагноз, но будет свидетельствовать о том, что у водителя (который сбил пешехода, - ред.) могут быть серьезные проблемы с алкоголем, наркотиками, или он имеет психические заболевания, которые препятствуют вождению машины. Все это сразу будет поступать инспектору, - пояснила "Комсомолке" член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

Однако правозащитники встали на сторону врачей, а не полиции.

- Сейчас органы внутренних дел по каждому конкретному случаю совершения преступления пишут запрос в соответствующее медучреждение, которое предоставляет им ответ. Считаю, так это и должно остаться в целях сохранения врачебной тайны, - рассказал журналистам глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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