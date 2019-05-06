2019-05-08T19:49:07+03:00
Общество

День Победы: Поделись фотографиями своих близких

Они отдавали за нас жизни, бились до последнего, сражались за Родину и честь. Вспомним этих бесстрашных воинов
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В годовщину Победы Комсомольская правда предлагает поделиться фотографиями и рассказать истории своих близких.В годовщину Победы Комсомольская правда предлагает поделиться фотографиями и рассказать истории своих близких.
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Почти в каждой семье есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. В преддверии великого праздника Дня Победы в официальной группе Комсомольской правды в социальной сети Одноклассники мы создали фотоальбом, в который каждый желающий может загрузить фотографии своих близких, участвовавших в войне, и рассказать в описании к фото их истории.

Делитесь своими воспоминаниями и фотографиями в нашей группе в Одноклассниках.

Благодаря им живём мы. Спасибо за Победу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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