День Победы: Поделись фотографиями своих близких
Они отдавали за нас жизни, бились до последнего, сражались за Родину и честь. Вспомним этих бесстрашных воинов
В годовщину Победы Комсомольская правда предлагает поделиться фотографиями и рассказать истории своих близких.
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Почти в каждой семье есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. В преддверии великого праздника Дня Победы в официальной группе Комсомольской правды в социальной сети Одноклассники мы создали фотоальбом, в который каждый желающий может загрузить фотографии своих близких, участвовавших в войне, и рассказать в описании к фото их истории.
Делитесь своими воспоминаниями и фотографиями в нашей группе в Одноклассниках.
Благодаря им живём мы. Спасибо за Победу!
ИСТОЧНИК KP.RU