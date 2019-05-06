День Победы: Поделись фотографиями своих близких

Почти в каждой семье есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. В преддверии великого праздника Дня Победы в официальной группе Комсомольской правды в социальной сети Одноклассники мы создали фотоальбом, в который каждый желающий может загрузить фотографии своих близких, участвовавших в войне, и рассказать в описании к фото их истории.

Делитесь своими воспоминаниями и фотографиями в нашей группе в Одноклассниках.

Благодаря им живём мы. Спасибо за Победу!