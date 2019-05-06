В Шереметьево прилетел первый борт из Мурманска с родственниками пострадавших в авиакатастрофе
В понедельник, 6 мая, в 12.55 в аэропорту "Шереметьево" приземлился первый борт из Мурманска, который доставил в столицу родственников пострадавших в авиакатастрофе. В Москве убитых горем мурманчан встретили профессиональные психологи медицины катастроф. Многим из них уже сегодня предстоит пройти процедуру опознания.
- Это был самый обычный рейс, но с нами летели родственники наших погибших земляков. Рядом со мной сидела девушка в черном платке. Всю дорогу она плакала и держала в руке фото. Как я поняла, она потеряла своего любимого мужчину, - рассказала "КП" Светлана Некрасова, жительница Мурманска.
В Шереметьево прилетел первый борт из Мурманска с родственниками пострадавших в авиакатастрофе.
По словам пассажиров, в аэропорту Мурманска не было никаких особых мер безопасности.
- Мурманск скорбит и эта траурная атмосфера ощущалась и в аэропорту, и во время полета, - рассказал пассажир рейса Владимир Рожков.
В Шереметьево продолжает работать штаб, где все желающие могут получить информацию и погибших и пострадавших. Кроме того, помощь пассажирам оказывают психологи. Второй борт с родственниками пострадавших приземлится в Шереметьево сегодня в 21.30.
Из-за авиакатастрофы часть рейсов отменены.
- Пассажирам стоит заранее уточнять расписание, есть отмены и задержки,- сообщили в администрации аэропорта.
Напомним, авиакатастрофа унесла жизни 41 человека.
КАК ЭТО БЫЛО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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