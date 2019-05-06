Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

Когда 5 мая появились первые сообщения о ЧП с самолетом, летевшим из Москвы в Мурманск, особого значения им не придали. Ну, неполадки, ну, вернулся в аэропорт. Бывает. Затем — кадры страшного пожара, и очень противоречивые данные о пострадавших. Официальная информация появилась не сразу. Сначала СК сообщил о 13 погибших. Уже ближе к полуночи стало ясно — большинство не спаслись.

По последним данным Следственного комитета РФ, 41 человек погиб во время аварийной посадки лайнера в аэропорту Шереметьево.

Напомним, «Сухой Суперджет-100» вылетел из Шереметьево около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета. Спаслись 37 человек.

Аэрофлот публикует список пассажиров, которые выжили. Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться.

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович