Самолет поглотило пламя. Хроника пожара в Шереметьево в видео

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. "Сухой Суперджет" рейса Москва — Мурманск совершил аварийную посадку вечером в пятницу, 5 мая. Видео пылающего как факел самолета мгновенно разлетелись по сети. Мы восстановили хронику трагедии по кадрам видеозаписей.

По предварительным данным, в небе над Подмосковьем в самолет попала молния. Было решено возвращать борт в аэропорт вылета - Шереметьево. Но посадка вышла жесткой - камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали, как самолет садится на полосу, а затем подскакивает в воздух, жестко приземляется и вспыхивает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

- В воздухе у нас не было пожара. Пожар начался после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом. Баки полные, - говорит командир «Суперджета» Денис Евдокимов.

- Они садились с превышением посадочной массы: самолет взлетел, заправленный полностью, естественно, расхода топлива не было, и через 25 минут произвел посадку. В данном случае грубая посадка, и как результат – возгорание на земле, - так объясняет случившееся Андрей Литвинов, пилот 1 класса, командир экипажа А-320, отличник "Аэрофлота".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

- Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик и загорелся уже на земле, - рассказал КП один из пассажиров Петр Егоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706935" frameborder="0"></iframe> Авиапроисшествие в аэропорту Шереметьево.

Огонь был везде, обшивка самолета вспыхнула мгновенно. Сложно представить, что переживали пассажиры "Суперджета" в тот момент. На видео, снятом внутри лайнера, слышно, как люди отчаянно кричат и зовут своих близких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Авиакомпания сообщила, что эвакуировать людей удалось за 55 секунд - вместо положенных по нормативом 90. Однако, многие обратили внимание на эту видеозапись - люди бегут от горящего самолета с сумками, рюкзаками и прочими торбами в руках. Значит, вместо того, чтобы быстро эвакуироваться, пассажиры полезли на багажные полки, "спасать" свое добро. И преградили проход тем, кто сидел дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

Следственный комитет России официально подтвердил гибель 41 человека, в том числе двоих детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706958" frameborder="0"></iframe> СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

Межгосударственный Авиационный Комитет создал комиссию по расследованию причин катастрофы «Суперджета» в аэропорту Шереметьево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706938" frameborder="0"></iframe> Тушение самолета в Шереметьево.

Спастись пассажирам помогал экипаж.

- Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки стояли рядом. Помещение, где был газ и темно, самая высокая температура, они оттуда помогали выбраться людям, помогали спуститься на трап, - рассказывает один из пассажиров Дмитрий Хлебников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706955" frameborder="0"></iframe> Выживший пассажир из сгоревшего Sukhoi Superjet-100.Алиса ТИТКО

Тем временем, родные пассажиров собрались в аэропорту Мурманска: люди отчаянно пытались узнать хоть что-то о судьбе родных. Здесь был развернут оперативный штаб, с близкими работали психологи. Сотрудники аэропорта зажгли свечи, принесли цветы и мягкие игрушки в память о погибших. В области объявлен трехдневный траур в память о погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/706957" frameborder="0"></iframe> Психолог МЧС из аэропорта Мурманска о трагедии в Шереметьево.На видео психолог ЦУКС ГУ МЧС по Мурманской области Борис Лянгазов.Елена МОЛОДЦОВА

Большинство пострадавших пассажиров и членов экипажа получили ожоги из-за вдыхания горячего воздуха и отравление продуктами горения. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что у "скорой" не было проблем с доступом в аэропорта. На месте было 24 машины и два борта санавиации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706961" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова рассказала о работе медиков на месте ЧП в Шереметьево.Алиса ТИТКО

В Мурманске открыта горячая линия для родных и близких тех, кто был на борту самолета рейса Москва — Мурманск. Все могут обратиться по номеру телефона 8 (815 2) 399-99 Открыта горячая линия и в МЧС России. Номер ее телефона 8-800-775-17-17

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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