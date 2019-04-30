Utair не собирается прекращать деятельность

Аккурат накануне майских праздников пришло неприятное известие: Utair, шестая по количеству перевозимых пассажиров российская авиакомпания, заявила о том, что может прекратить деятельность из-за долгов.

Распространившие эту весть СМИ ссылаются на аудиторское заключение компании Ernst and Young, вывешенное на сайте Utair. Из этого заключения следует, что у авиагруппы на 31 декабря прошлого года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 75 млрд руб. Более того, чтобы продолжать летать в низкий зимний сезон, авиакомпания просрочила выплаты процентов по кредитам.

В самой Utair не отрицают, что финансовые итоги прошлого года были не лучшими. Но категорически опровергают какие бы то ни было заявления со стороны своих представителей о прекращении деятельности.

В официальном заявлении президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, которое «КП» получила из пресс-службы авиакомпании, говорится следующее:

- Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам.

Сообщения же о возможности приостановления деятельности в авиакомпании комментируют так:

- Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года.

По данным Росавиации, за январь-март 2019 года Utair перевезла 1,6 млн пассажиров (это чуть меньше, чем за те же месяцы годом раньше — было 1,7 млн). Сейчас авиакомпания по этому показателю уступает только пятерке лидеров: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Сибирь», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии».

Это не отменяет того факта, что финансовое положение у нашей авиаотрасли, по словам экспертов, действительно не очень устойчивое: 2018 год с убытками завершила не только Utair. Авиакомпании жалуются на постоянно растущие расходы в связи с ростом цен на авиатопливо и обслуживание. При том, что столь же резкого роста доходов у потенциальных пассажиров отнюдь не наблюдается, поэтому нет возможности сильно поднять цены на билеты.

Такая ситуация — с периодическими ухудшениями и улучшениями — наблюдается уже не первый год. И практически каждый год приводит к скандалам с приостановкой деятельности какой-нибудь из авиакомпаний под завершение сезона. Самым крупным из них был крах «Трансаэро» - второй на тот момент по величине российской авиакомпании - приостановившей полеты в октябре 2015 года. А последний серьезный скандал возник в октябре 2017 года, когда прекратила летать «ВИМ-Авиа» - один из крупнейших операторов чартеров на южные курорты.

В пользу Utair, по словам экспертов, говорит тот факт, что компанию хоронили уже неоднократно — но каждый раз менеджменту, тем не менее, удавалось найти какие-то решения и справиться с проблемами. В первый раз о серьезных проблемах у Utair заговорили в то же время, когда аналогичные проблемы возникли у «Трансаэро» - на фоне кризиса 2014-2015 года, резкого сокращения турпотока за рубеж и не менее резкого роста издержек из-за рухнувшего рубля. «Трансаэро» справиться с ситуацией так и не удалось, а Utair летает до сих пор.

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