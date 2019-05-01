Президент подписал закон об ипотечных каникулах

Президент Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь у россиян появляется право в тяжелых жизненных ситуациях взять паузу в выплатах по жилищному кредиту. Закон будет иметь обратную силу и распространяться не только на новые, но и на уже заключенные ипотечные договора.

Каникулы можно просить по кредитам, не превышающим 15 миллионов рублей. И на срок до шести месяцев. На это время выплаты будут приостановлены либо уменьшены. Также в этот период у вас не могут изъять единственное жилье, служащее залогом по тому самому кредиту, по которому вы попросили каникулы. И вы не испортите свою кредитную историю - тут также будет учтена ваша каникулярная ситуация.

Естественно, совсем от долга вас не избавят. После того, как каникулы закончатся, надо будет выплачивать кредит дальше, график вам пересчитают.

Кроме того, помогать будут далеко не всем. В законе дан перечень ситуаций, которые признаются тяжелыми и, попав в которые, можно просить о каникулах. Вот они:

-вы резко остались без работы (и зарегистрировались на бирже труда),

-потеряли кормильца,

-стали инвалидом 1 или 2 группы,

-признаны временно нетрудоспособным (нетрудоспособной) в течение более двух месяцев,

-совокупный доход супругов упал на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил 50% от среднемесячного дохода).

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