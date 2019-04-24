Закон об ипотечных каникулах: Отсрочку по выплатам можно просить на срок до шести месяцев

Госдума одобрила закон об ипотечных каникулах. Предположительно на этой неделе документ пройдет оставшиеся процедуры и будет окончательно принят.

Кому предоставят льготу

Как следует из закона, каникулы можно просить в том случае, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации. Теоретически обращаться в свой банк за реструктуризацией кредита, если платить совсем невмоготу, можно было и раньше. Но помогать заемщикам в такой ситуации или нет и на каких условиях, каждый банк решал сам. Теперь в законе содержится перечень тех самых тяжелых жизненных ситуаций, когда вам помочь обязаны:

- вы резко остались без работы (при этом надо зарегистрироваться на бирже труда),

- потеряли кормильца,

- стали инвалидом I или II группы,

- признаны временно нетрудоспособным (нетрудоспособной) в течение более двух месяцев,

- совокупный доход супругов упал на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил 50% от среднемесячного дохода).

И еще одна возможная ситуация, прописанная в законе. У вас:

- увеличилось число иждивенцев (несовершеннолетние или инвалиды I и II группы),

- при этом совокупный доход (с учетом финансовых поступлений у других членов семьи) уменьшился на 20%,

- а выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода.

Подсчет.

Как помогут

Можно рассчитывать на льготный период сроком до шести месяцев. На это время выплаты по кредиту будут приостановлены либо уменьшены. Естественно, совсем от долга вас не избавят. После того как каникулы закончатся, надо будет выплачивать кредит дальше, график вам пересчитают.

Если вам предоставили ипотечные каникулы, изъять единственное жилье, которое служит залогом, у вас в этот период не могут.

Также вы не испортите свою кредитную историю: отсутствие платежей в период каникул бюро кредитных историй учитывать не будет. Исключение: если вы попросили не об отсрочке платежей, а об их уменьшении на период каникул - и уже этот уменьшенный платеж просрочили.

А если заем взят уже давно?

Закон будет иметь обратную силу и распространяться не только на новые, но и на уже заключенные ипотечные договора.

В тексте, подготовленном к первому чтению, такого положения не было - предполагалось, что каникулы будут предоставляться только по договорам, которые будут заключены после вступления закона в силу. Этот пункт вызвал большой общественный резонанс. Ведь президент в Послании Федеральному собранию говорил о помощи в том числе и старым ипотечным заемщикам, у которых из-за сложной экономической ситуации возникли какие-то серьезные проблемы. Авторам законопроекта на это указали. В текст были внесены поправки. В окончательном его виде закон распространяется и на старые договора.

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