"Проблемы - досвидос. А радость - приветик!": 57-летняя Андреева в купальнике омолодилась в сероводородном источнике

Екатерина Андреева не только дольше других - больше 20 лет - ведет главную информационную программу страны "Время". Теледива успешно ломает стереотипы о строгом лице новостей. Она ведет блог, где делится с поклонниками фото и видео своих путешествий.

Вот она в жаркой Африке позирует в мини-шортах и модной шляпе, в другой раз взбирается на крымские скалы, в третий - погружается с аквалангом на Мальдивах. Как признается Екатерина Андреева в комментариях поклонникам, она легко переносит смену часовых поясов. А свой личный блог воспринимает как возможность рассказать о том, какая она и как видит мир.

Телеведущая улетела в Красноусольск. Она опубликовала видео, в котором рассказала о том, как при плюс 12 искупалась в местной реке, а потом окунулась в сероводородный источник.

"В этой речке составчик - ядреный. И то, что мешает - и ментальное, и физическое, после такой ванны в плюс 7 тоже как-то растворяется и куда-то утекает. Проблемы - досвидос. А радость - приветик!", - сообщила поклонникам теледива в комментарии к ролику.

ekaterinaandreeva_official Вода смоет и унесет все ненужное...

После таких процедур, по ее словам, мозг начинает хорошо работать. "Ну а серой надышишься - там и на метлу, как Маргарита, можно", - шутит Андреева.

Само видео сопровождает закадровый голос телеведущей и ее подруги. Они обсуждают целебные свойства воды. В одном из эпизодов Екатерина Андреева сидит в реке. "Ой, холодненькая пошла. Где-то рядом пробегал Конек-Горбунок, охлаждал воду молодильную", - рассказала подписчикам Андреева.

Следующим кадром теледива в купальнике сидит в сероводородном источнике. Когда подруга шутливо спрашивает: "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная", Екатерина смеется и отвечает: "Ты что, издеваешься? Здесь вода плюс семь!". Вода в источнике насыщена серой и другими полезными микроэлементами, которые в прямом смысле омолаживают человека.

Подписчики живо отреагировали на купание телеведущей, отметив ее смелость и похвалив за выбор места: "Вода, конечно, и в жаркое лето там ледяная! Вы смелая!", "Катюша. Какая вы молодец. Там такая святыня...", "Будто заново рождаешься. А еще там происходят чудеса исцеления", "Я ни за что бы не решилась...", "Вы большая умница. Как только все успеваете", "Катюша итак молодая, теперь вас совсем не узнаем", "Всячески приветствую и восхищаюсь смелостью", "Екатерина, спасибо Вам огромное, вдохновляете слогом и делом".