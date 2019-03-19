57-летняя Андреева в узких рваных джинсах блеснула в Дубае

Екатерина Андреева улетела на отдых в Дубай. Бессменная ведущая Первого канала, появляясь на экранах, отдает предпочтение деловому стилю, а вот в обычной жизни она выбирает ультрамодные наряды, соответствуя поговорке "На экране - скромница, в жизни - модница".

"Кажется, антиутопии Замятина, Оруэлла, Хаксли и примкнувшего к ним Бредбери начали воплощаться в жизнь. Они писали в 1920, 30-х, 40-х годах прошлого века, а мы спустя почти 100 лет пляшем под их дудку. А вот все, что предсказали Жюль Верн и Беляев, уже сбылось. Что касается Толстого и его "Аэлиты", он не все угадал. В этом сезоне модно не серебро, а золото...", - подписала фотографию Екатерина Андреева.

ekaterinaandreeva_official Екатерина Андреева в золоте роскошна

На снимке теледива предстает в узких рваных джинсах, босоножках на шпильке и черной тунике. Завершает гламурный образ золотая кожаная куртка-бомбер и в тон ей кожаная сумочка кросс-боди. Телеведущая готова к модным экспериментам и знает актуальные тренды не хуже знаменитых модниц типа Ким Кардашьян или Кайли Дженнер.

К слову, в повседневной жизни Екатерина Анреева предпочитает носить смелые наряды. Вместо женственных блуз и жакетов в личном гардеробе звезды прижились кожаные косухи, рваные джинсы, полупрозрачные платья и футболки с провокационными надписями.

Но подписчикам Екатерины это нравится. Они по достоинству оценили ее смелый наряд, отметив, что красивой и счастливой женщине идет абсолютно все. Фолловеры оставили массу лестных комментариев в адрес телеведущей, нахваливая ее чувство стиля и манеру держаться.