2019-04-11T15:44:57+03:00
Звезды

57-летняя Андреева предстала в дерзких мини-шортах

Екатерина Андреева продемонстрировала стройную фигуру в дерзких шортах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина АндрееваЕкатерина АндрееваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Андреева опубликовала смелое фото. На снимке телеведущая программы "Время" предстала в джинсовых мини-шортах, явив миру длинные стройные ноги.

Екатерина Андреева не только успешная телеведущая, но и большая любительница путешествий. Совсем недавно Андреева отдыхала в Крыму, а теперь она променяла пасмурную Москву и теплую одежду на жаркую Африку и летние наряды.

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
Андреева в коротких шортах похвасталась идеальной фигурой
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Теледива заинтриговала поклонников фотографией в дерзких джинсовых шортах, которые позволили 57-летней ведущей продемонстрировать свои стройные ноги и роскошную фигуру. Модный образ звезды дополнила шляпа.

Екатерина Андреева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Андреева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"В Москве пошёл дождь, природа заплакала по чему-то своему, тайному, о чем говорить никому не собиралась. И я взяла курс на крайний Юг... А там, где-то в середине саванны меня уже ждут два лучших рейнджера и два лучших следопыта. И мне обещано найти много интересного...", - подписала фото знаменитость.

Поклонники оценили роскошную фигуру Екатерины. Они отметили, что на новых фото она выглядит совсем юной.

"Как Вам идут шорты, носите почаще", "Прямо девушка юная", "Какая Вы красивая", "Вы мой эталон женской красоты и мудрости!", "Молоденькая, красивая, с красивыми мыслями, которыми делится с нами! Спасибо!", "В отличной форме", - не скупятся на комплименты поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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