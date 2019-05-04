Пьяный бойфренд избил бывшую жену Кличко

Хайден Панеттьери избил жених. После нескольких лет отношений с Владимиром Кличко звезда стала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Мужчина славится плохой репутацией и вздорным нравом.

Пьяный Хикерсон сильно избил Хайден Панеттьери в одном из увеселительных заведений Голливуда. Актриса отрывалась на всю катушку со своим женихом, когда Брайан Хикерсон ни с того ни с сего накинулся на женщину. На теле звезды заметны следы побоев, сообщает издание TMZ.

После инцидента дебошира задержала полиция. Однако драчун вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что, когда бывшая жена Кличко сошлась с актером, ее предупреждали: парень любит распускать руки и много пьет. Окружающие уверяют, что под действием алкоголя Брайан становится сам не свой. Прикладываться к бутылке стала и звезда популярного сериала "Нэшвилл".

Вероятно, именно из-за этого Владимир Кличко увез их общего с Хайден ребенка к себе на Украину. Теперь о четырехлетней Кайе-Евдокии заботится мама спортсмена. Они живут в Киеве. Хайден давно не видела дочь.

klitschkopanettiere Хайден Панеттьери рассталась с Владимиром Кличко в 2018 году

Как утверждают родственники голливудской актрисы, новый бойфренд живет за счет возлюбленной и склоняет ее не только к злоупотреблению алкоголем, но и приему наркотиков. Сам жених ранее прокомментировал эту информацию.

"Хочу внести ясность. Друзья и семья Хайден совсем не беспокоятся за нее. Хайден счастлива и здорова, как и наши отношения. Это пока все, что я могу сказать. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь", - цитирует Брайана Хикерсона Access Online.

klitschkopanettiere Хайден давно не видела дочь

Чуть ранее жених возил возлюбленную домой для знакомства со своей семьей, но встреча завершилась дракой. На место инцидента приезжала полиция и пыталась усмирить Хикерсона, который гонялся за своим отцом с разбитой бутылкой. Инсайдеры утверждали, что Панеттьери в этот момент была навеселе.