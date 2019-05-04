2019-05-04T02:26:56+03:00
Звезды

Пьяный бойфренд избил бывшую жену Кличко

Хайден Панеттьери отрывалась на всю катушку со своим новым возлюбленным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Хайден ПанеттьериХайден ПанеттьериФото: SPLASH NEWS
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Хайден Панеттьери избил жених. После нескольких лет отношений с Владимиром Кличко звезда стала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Мужчина славится плохой репутацией и вздорным нравом.

Пьяный Хикерсон сильно избил Хайден Панеттьери в одном из увеселительных заведений Голливуда. Актриса отрывалась на всю катушку со своим женихом, когда Брайан Хикерсон ни с того ни с сего накинулся на женщину. На теле звезды заметны следы побоев, сообщает издание TMZ.

После инцидента дебошира задержала полиция. Однако драчун вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что, когда бывшая жена Кличко сошлась с актером, ее предупреждали: парень любит распускать руки и много пьет. Окружающие уверяют, что под действием алкоголя Брайан становится сам не свой. Прикладываться к бутылке стала и звезда популярного сериала "Нэшвилл".

Вероятно, именно из-за этого Владимир Кличко увез их общего с Хайден ребенка к себе на Украину. Теперь о четырехлетней Кайе-Евдокии заботится мама спортсмена. Они живут в Киеве. Хайден давно не видела дочь.

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Хайден Панеттьери рассталась с Владимиром Кличко в 2018 году
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Как утверждают родственники голливудской актрисы, новый бойфренд живет за счет возлюбленной и склоняет ее не только к злоупотреблению алкоголем, но и приему наркотиков. Сам жених ранее прокомментировал эту информацию.

"Хочу внести ясность. Друзья и семья Хайден совсем не беспокоятся за нее. Хайден счастлива и здорова, как и наши отношения. Это пока все, что я могу сказать. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь", - цитирует Брайана Хикерсона Access Online.

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Хайден давно не видела дочь
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Чуть ранее жених возил возлюбленную домой для знакомства со своей семьей, но встреча завершилась дракой. На место инцидента приезжала полиция и пыталась усмирить Хикерсона, который гонялся за своим отцом с разбитой бутылкой. Инсайдеры утверждали, что Панеттьери в этот момент была навеселе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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