Владимир Кличко забрал четырехлетнюю дочь у голливудской звезды Хайден Панеттьери

В жизни голливудской актрисы Хайден Панеттьери все сложно: после расставания с гражданским мужем Владимиром Кличко звезда сериала «Нэшвилл» решила начать жизнь с чистого листа. 29-летняя Хайден променяла украинского боксера на начинающего актера Брайана Хикерсона, с которым она съехалась в прошлом году. Близким новый бойфренд актрисы не нравится категорически: мало того, что он фактически живет за ее счет, так еще и из-за него Хайден однажды угодила в полицию (Брайан при ней подрался со своим отцом, и соседи вызвали полицию). Артистку все чаще видят нетрезвой, что очень тревожит ее семью. Но самое горькое – Хайден живет в разлуке со своей четырехлетней дочкой. Владимир Кличко забрал маленькую Кайю-Евдокию к себе. Девочка сейчас в Киеве, за тысячи километров от матери, и практически не видится с ней.

- Она давно не видела дочь, - рассказал журналу US Weekly источник из окружения Панеттьери. – Она считает, что Кайе сейчас не стоит жить с ней – это не очень хорошо для ребенка. Все это очень печально, на самом деле.

Владимир Кличко забрал дочь Кайю-Евдокию к себе.Фото: EAST NEWS

По словам знакомых, воспитывать дочь спортсмену помогает его мать – бабушка Кайи. В январе Хайден рассказала журналистам о том, как сложились ее отношения с Кличко после их разрыва. По словам блондинки, она сохранила с экс-супругом дружеские отношения.

- Мы относимся друг к другу с уважением. Прежде я не оказывалась в такой ситуации, но думаю, что мы проделали действительно хорошую работу, - говорит Хайден. – Кайя много путешествует, мы устроили ей очень долгие каникулы. Мне даже пришло письмо из ее детского сада – мол, ваш ребенок слишком много пропустил. Да ладно, ей же всего четыре года! И она уже говорит на нескольких языках.

Владимир Кличко и американка Хайден Панеттьери расстались летом прошлого года после девяти лет отношений. Прошлый год для Панеттьери вообще выдался переломным: актриса рассталась не только с гражданским мужем, но и еще и с сериалом «Нэшвилл», в котором она снималась шесть лет подряд. Новых громких ролей ей не предлагают – возможно, в этом-то и причина кризиса Хайден, которая уже привыкла к славе и деньгам. Кличко пережил подобный кризис год назад, когда в августе 2017-го объявил о завершении своей боксерской карьеры.

Хайден променяла украинского боксера на начинающего актера Брайана Хикерсона.Фото: EAST NEWS

История любви Панеттьери и Кличко была бурной: украинский боксер и американская звездочка познакомились на светском мероприятии в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, но ее развитию мешало одно обстоятельство: Владимир в то время жил и работал в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе. В мае 2011 года пара рассталась – по словам Владимира, он «нежно любил Хайден, но отношения на расстоянии поддерживать слишком тяжело».

- Я благодарен Хайден за то, что мы были вместе. Это было здорово! Но мы стали замечать, что сохранить наши отношения все тяжелее и тяжелее. Слишком большое расстояние между двумя континентами, - прокомментировал немецкой газете Bild Владимир Кличко. – Хайден живет в Америке, а я на другом материке. Я ценю Хайден как человека и уважаю как женщину. Я уверен, мы останемся друзьями.

Хайден примеряла вышиванку и планировала свадьбу на День независимости Украины.

Но затем в январе 2013 года влюбленные снова возобновили отношения. Пара объявила о помолвке, Хайден прилетала к жениху в Киев, чтобы поддержать его на Майдане. Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Актриса рассказывала, что они планировали пожениться в День независимости Украины, 24 августа. Как вдруг выяснилось, что невеста беременна – а идти под венец с животом она категорически отказывалась, потому что «не хотела выглядеть толстой на свадебных снимках».

Голливудская звезда очень переживала, что располнела после родов.Фото: EAST NEWS

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя-Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Хайден же впала в жесткую послеродовую депрессию – она никак не могла смириться с тем, что сильно поправилась после родов. Ситуация дошла до того, что Панеттьери пришлось лечь в клинику, чтобы вылечиться от нервного срыва. Все это время с малышкой актрисе помогала мама Владимира Кличко.