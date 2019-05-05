2019-05-05T23:53:16+03:00
Происшествия

"Был газ и темно, выбираться помогали стюардессы": Пассажир сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" рассказал о своем спасении

В результате трагедии в столичном аэропорту погибли 13 человек, включая двоих детей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Позже мужчину забрали врачи на машине "скорой помощи"Позже мужчину забрали врачи на машине "скорой помощи"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пассажир из самолета Sukhoi Superjet-100, который 5 мая сгорел в Шереметьево, рассказал, как спасался.

- Я благодарен Богу, что случилось все именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки стояли рядом. Помещение, где был газ и темно, самая высокая температура, они оттуда помогали выбраться людям, помогали спуститься на трап, - рассказывает Дмитрий Хлебников.

- А как начался пожар? - спросили журналисты.

- Пожар был после второго удара самолета о землю.

- А было ли попадание молнии?

- Вспышка была. Белый свет я точно видел. И по ощущениям помню.

- Вы сами откуда?

- Из Королева. Я летел в Мурманск, где работаю. Свое место в самолете я запомнил - 10С.

Выживший пассажир из сгоревшего Sukhoi Superjet-100.Алиса ТИТКО

Также мужчина пожаловался, что плохо себя чувствует и инсульт у него быстрее случится от того, сколько времени ему компенсировали в авиакомпании деньги за рейс.

- Я не смог возврат получить, - пожаловался Дмитрий Хлебников.

Синоптик: Метеоусловия стали основной причиной ЧП с SSJ-100

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Позже мужчину забрали врачи на машине "скорой помощи". Напоследок он сказал, что это было страшно и не дай Бог такое кому-то пережить.

Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

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Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, Сухой Суперджет вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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