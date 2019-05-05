"Был газ и темно, выбираться помогали стюардессы": Пассажир сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" рассказал о своем спасении

Пассажир из самолета Sukhoi Superjet-100, который 5 мая сгорел в Шереметьево, рассказал, как спасался.

- Я благодарен Богу, что случилось все именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки стояли рядом. Помещение, где был газ и темно, самая высокая температура, они оттуда помогали выбраться людям, помогали спуститься на трап, - рассказывает Дмитрий Хлебников.

- А как начался пожар? - спросили журналисты.

- Пожар был после второго удара самолета о землю.

- А было ли попадание молнии?

- Вспышка была. Белый свет я точно видел. И по ощущениям помню.

- Вы сами откуда?

- Из Королева. Я летел в Мурманск, где работаю. Свое место в самолете я запомнил - 10С.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706955" frameborder="0"></iframe> Выживший пассажир из сгоревшего Sukhoi Superjet-100.Алиса ТИТКО

Также мужчина пожаловался, что плохо себя чувствует и инсульт у него быстрее случится от того, сколько времени ему компенсировали в авиакомпании деньги за рейс.

- Я не смог возврат получить, - пожаловался Дмитрий Хлебников.

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Позже мужчину забрали врачи на машине "скорой помощи". Напоследок он сказал, что это было страшно и не дай Бог такое кому-то пережить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

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