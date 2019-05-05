"Был газ и темно, выбираться помогали стюардессы": Пассажир сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" рассказал о своем спасении
Пассажир из самолета Sukhoi Superjet-100, который 5 мая сгорел в Шереметьево, рассказал, как спасался.
- Я благодарен Богу, что случилось все именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки стояли рядом. Помещение, где был газ и темно, самая высокая температура, они оттуда помогали выбраться людям, помогали спуститься на трап, - рассказывает Дмитрий Хлебников.
- А как начался пожар? - спросили журналисты.
- Пожар был после второго удара самолета о землю.
- А было ли попадание молнии?
- Вспышка была. Белый свет я точно видел. И по ощущениям помню.
- Вы сами откуда?
- Из Королева. Я летел в Мурманск, где работаю. Свое место в самолете я запомнил - 10С.
Выживший пассажир из сгоревшего Sukhoi Superjet-100.Алиса ТИТКО
Также мужчина пожаловался, что плохо себя чувствует и инсульт у него быстрее случится от того, сколько времени ему компенсировали в авиакомпании деньги за рейс.
- Я не смог возврат получить, - пожаловался Дмитрий Хлебников.
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Позже мужчину забрали врачи на машине "скорой помощи". Напоследок он сказал, что это было страшно и не дай Бог такое кому-то пережить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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