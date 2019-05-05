В "Шереметьево", где сгорел Sukhoi Superjet-100: "К сожалению, погибли 13 человек, в том числе двое детей. Самолеты пока не могут садиться возле места трагедии"

В столичном аэропорту "Шереметьево" 5 мая сгорел Sukhoi Superjet-100. Сразу же в СМИ сообщили, что "ищут 36 человек", "погибли 12 человек, в том числе стюардесса", якобы "аэропорт закрыли и самолеты не взлетают".

В пресс-службах аэропорта и авиакомпании на несколько часов воцарилось молчание, после которого хотелось слышать только одно "все живы". А в аэропорту журналисты обсуждали: "Хоть бы не так, как в Магнитогорске, когда был взрыв в жилом доме. Ведь тогда тоже сначала сообщили не о всех погибших". Но, к сожалению, чуда не произошло.

В столичном аэропорту "Шереметьево" сгорел Sukhoi Superjet-100Фото: ТАСС

- На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей. Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, - сообщили в Следственном комитете России.

О причинах рассказал "Аэрофлот". Это их самолет сгорел, так и не долетев до Мурманска. В компании говорят, что произошло возгорание двигателей. Самолет взлетел и буквально через час вернулся в Шереметьево. Уже на подлете хвост самолета горел. Пассажиры были вынуждены покидать борт воздушного судна по аварийным трапам. Журналисты долгое время не давали информацию, что погибших так много - ждали подтверждения. Хотя в аэропорте уже работала комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Был создан кризисный штаб.

Пока в терминал В пройти без билета нельзяФото: Алиса ТИТКО

- Значит что-то очень серьезное. Очень много полицейских и машин с врачами, - говорила пассажирка Ирина, вылетающая в Сыктывкар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Движение по Дмитровскому шоссе в аэропорт не ограничивали, были проблемы по въезду со стороны Лобни. В аэропорт ехали скорые и полицейские машины. На входе в терминал В до сих пор просят показать билеты, пускают не всех. Досмотр на рамках тщательный.

- Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В, куда доставляют пассажиров. В данном штабе начали работать психологи МЧС. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, - сообщили "КП" в пресс-службе Шереметьево.

Синоптик: Метеоусловия стали основной причиной ЧП с SSJ-100 00:00 00:00

Паники в аэропорту нет. Пассажиры, которые находятся в "Шереметьево" сейчас даже не видели, как горел самолет. Это и понятно, уже прошло более четырех часов.

- Я тут уже несколько часов и видел, как горел самолет. Страшно. Все черное. Мне уже родственники звонили. Я им говорю, что все в порядке и скоро прилечу в Крым. Причем взлетать явно придется по той же полосе. А что делать? Это жизнь, - сказал пассажир Александр в Шереметьево.

Паники в аэропорту нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовых задержек рейсов в "Шереметьево" нет. Некоторые самолеты перенаправляют в Домодедово. Например, из Сочи, Самары, Ростова-на-Дону, Симферополя, Ульяновска и Краснодара.

- На данный момент четыре самолета задержаны. Около 13 отмен, - сказали в справочной службе "Шереметьево". - Самолеты также перенаправляются в Ульяновск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Массовых задержек рейсов в "Шереметьево" нетФото: Алиса ТИТКО

- А почему? - спрашиваю.

- Самолеты пока не могут садиться возле места трагедии.

ОФИЦИАЛЬНО

- Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных, - сообщили в СК России.

Сообщение мэра Москвы Сергея Собянина

- Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьево. Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Самолет загорелся при посадке в Шереметьево.

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