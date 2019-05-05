2019-05-05T23:17:55+03:00
Происшествия

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство "Суперджета"

Самолет загорелся при посадке, погибли 13 человек [фото, видео]
Павел КЛОКОВ
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Работы на месте ЧП продолжаются и в темное время сутокРаботы на месте ЧП продолжаются и в темное время сутокФото: REUTERS
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Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, Сухой Суперджет вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону.

На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира. По данным Следственного комитета РФ, 13 человек погибли, в том числе двое детей. В результате пожара полностью выгорела половина самолета.

Версий ЧП несколько.

По данным Следственного комитета РФ, 13 человек погибли, в том числе двое детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Следственного комитета РФ, 13 человек погибли, в том числе двое детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Версия №1. Отказ оборудования лайнера

По словам авиаэксперта Валерия Постникова, «Сухой суперджет 100» не является образцом безопасности и надежности.

- Что-то случилось с двигателем, - говорит эксперт. - Думаю, короткое замыкание. Электропроводка дала сбой. Еще могло быть разрушение лопатки двигателя (лопасти). Произошла цепная реакция - и возгорание.

В официальном пресс-релизе также говорится о «возгорании двигателей воздушного судна». Кстати, о том, что они на суперджете часто ломаются, неоднократно писали. И из-за этого много простаивают. Скажем, у боингов налет в три раза больше, чем у SSJ-100.

В общем, большинство экспертов грешат на двигатели.

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск Фото: ТАСС

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в МурманскФото: ТАСС

Версия №2. В нос самолета попала молния

Однако есть и те, кто возврат самолета в аэропорт объясняет мощными кучевыми облаками и молниями.

- Сразу оговорюсь, что причин, из-за которых может вернуться воздушное судно, сотни, если не тысячи, - рассказал «Комсомолке» авиаэксперт Олег Смирнов. - И одна из них - удар молнии. Дело в том, что она могла попасть в нос самолета, как раз туда, где установлена антенна радиолокатора. Эта антенна не защищена металлом. И уязвима. Она распознает окружающее пространство. Причем не только в воздухе, но и на земле. С ее помощью у самолета есть обзор. Так вот, если молния ударила по этой антенне, экипаж наверняка принял решение вернуться. Он в этом случае просто обязан был это сделать. Также случается, что от удара стихии выходят из строя радиотехнические средства. И борт остается без связи.

Самолет загорелся при посадке Фото: EAST NEWS

Самолет загорелся при посадкеФото: EAST NEWS

Версия № 3. Техническое несовершенство суперджета

По мнению пилота гражданской авиации Александра Романова, ЧП в «Шереметьеве» могло произойти из-за плохого оснащения самолета.

- Нормальные лайнеры имеют массу разрядников, благодаря которым электричество «стекает» с корпуса, - рассказал авиаэксперт «КП». - Если вдруг их не было, то пожар мог вспыхнуть из-за молнии. Мощный разряд способен вывести из строя и электронику, и радиооборудование.

Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

- То есть самолет загорелся в воздухе?

- Похоже на то. Ну или задымление произошло. Причем в кабине. Потому что так грубо посадить самолет пилоты могли только в экстренной ситуации. К тому же отрубило связь. Это тоже негативно сказывается.

- Правда ли, что у этих суперджетов проблемы с безопасностью?

- О безопасности я бы так не говорил. А вот о техническом несовершенстве да. Очень часто происходят отказы, неполадки. Самолет больше простаивает на земле, чем летает. А этого быть не должно. Пилоты явно его не хвалят.

В результате пожара полностью выгорела половина самолета Фото: REUTERS

В результате пожара полностью выгорела половина самолетаФото: REUTERS

- Все-таки на этот момент к какой больше версии склоняетесь?

- Я думаю, что молния действительно была. Но пожар случился из-за короткого замыкания, которое эта молния спровоцировала. Произошла целая цепочка неприятных событий. Я жду ответа от специалистов, что именно загорелось в самом начале. Двигатели, фюзеляж, шасси... Зная точный ответ, будет легче рассуждать о версиях.

Версия №4. Могли ли баки с топливом разбиться о землю?

Еще одна из версий, которая появилась в СМИ. Якобы от нескольких ударов о землю горючее разлилось и вспыхнуло вместе с задней частью фюзеляжа. Отвечает исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников:

- Самолет провел в полете 20 минут. Успел залезть на высоту три тысячи двести метров. То есть определенную часть топлива выработал. Пускай небольшую. Дальше случается какая-то проблема. Явно серьезная. Потому что экипаж просится обратно. Суперджет, несмотря на эту проблему, управляется силами пилотов. Он не падает. И стремится как можно быстрее сесть. При первом маневре посадочный заход сделать не удается. Вторая попытка. Тоже неудачная. Но борт все-таки сел - с отклонениями в пилотировании. У него подламывается шасси. И начинается трение фюзеляжа о бетон. На скорости свыше 150 км/ч может возникнуть искрение. Запросто. И при этом по бакам с топливом могут пойти трещины. Баки эти расположены в крыльях самолета. При их прорыве - пиши-пропало. Взрыва не миновать. Я думаю, они не разбивались о землю. А просто получили повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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