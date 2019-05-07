В Госдуме создадут волонтерскую организацию для борьбы с интернет-угрозами
Молодежный парламент при Госдуме, Молодежный союз юристов России и экспертно-аналитический центр "ProПраво" провели всероссийский национальный онлайн-опрос по угрозам для молодежи в интернете и борьбе с ними.
В переданных в "КП" итогах значится десять ключевых угроз:
1. Вовлечение в экстремистские организации, или онлайн-вербовка (49%);
2. "Группы смерти" (41%);
3. АУЕ (39%);
4. Кибербуллинг (26%);
5. Пропаганда вредных привычек: наркомании, алкоголизма (24%);
6. Распространение порнографии, демонстрация сексуальных извращений (22%);
7. "Колумбайн" (19%);
8. Сетевой фишинг (17%);
9. Онлайн-игры (13%);
10. Формы сетевой зависимости или фобий (9%).
Среди источников в Сети, несущих наибольшую угрозу, респонденты назвали онлайн-игры (53%), соцсети (48%), порносайты (45%), сайты знакомств (36%) и Darknet (30%).
Теперь организаторы этого опроса подготовят рекомендации для органов госвласти.
- Недобросовестные владельцы контента используют разного рода манипуляции, чтобы вербовать молодежь, подталкивать к противоправным действиям, пропагандировать аморальное поведение. Чтобы эффективно бороться с ними, необходимо для начала дать всем правовые определения. Взять хотя бы онлайн-казино: необходимо ввести строгий контроль и возможность "закрывать" деструктивный контент в том числе в рамках досудебной блокировки. Однако самое главное противодействие - это создание и генерация положительного контента, - считает председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
Соавтор опроса - руководитель "ProПраво" и председатель Московской коллегии адвокатов "Афанасьев и партнеры" Сергей Афанасьев выступает за упрощение процедуры блокировки деструктивного контента.
- Опрос показал, что основные интернет-риски связаны с манипулированием мнений, когда молодому поколению просто навязывают деструктивный контент, - отмечает он.
А в Госдуме призывают восстановить воспитательную компоненту в учебных заведениях.
- Все названные угрозы широко представлены в Сети. Чтобы с ними бороться, необходимо в первую очередь восстановить воспитательную компоненту в учебных заведениях, - прокомментировал итоги опроса зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). - Сегодня мы чаще боремся с отчетами в школах, чем с реальными угрозами и проблемами. Я принял решение на каникулярный период создать волонтерскую организацию "Стоп насилие", где мы будем искать в сети этих шулеров и подобные сообщества, чтобы далее через обращения в Роскомнадзор и Росмолодежь, депутатские запросы бороться с ними, добиваться их блокировки.
Опрос проводился с 15 февраля по 25 марта 2019 года. В нем участвовали 1200 человек от 18 до 44 лет.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU