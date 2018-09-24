НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-24T11:34:53+03:00

Cлучай 23-летней Марии Мотузной из Барнаула оказался, пожалуй, самым громким из десятков уголовных дел за картинки в соцсетях Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях

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20 сентября Верховный суд РФ внес поправки в собственное старое постановление по делам об экстремизме в интернете. Суть их сводится к тому, что не всякий репост запрещенного материала должен считаться нарушением закона, - нужно привлекать к ответственности только тех, у кого был злой умысел.

На последней «Прямой линии» об уголовных делах за репосты спросили и Владимира Путина.

- Не нужно доводить все до маразма и до абсурда, - заявил президент.

А именно до этого частенько доходило. По словам экспертов, за последние пару лет по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В СОЦСЕТЯХ

- Раньше к ответственности привлекали в основном местных активистов. Чаще всего националистов или радикальных исламистов. Но чем шире становится практика, тем больше доля случайных людей. Появляются уголовные дела не за последовательное выражение какой-то позиции, а за скопированный откуда-то демотиватор, - говорит директор Информационно-аналитического центра «Сова», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский. - Особенно смущают истории, когда молодому человеку вменяется картинка, которую он запостил года четыре назад, когда ему было 14 или 15. Ну какой в этом вообще смысл?..

В декабре прошлого года районный суд Омска приговорил к 300 часам обязательных работ 20-летнего Ярослава. По той самой статье 282 УК. Этому предшествовали полтора года расследования, а крамольные записи, выдавшие в парне убежденного националиста, были сделаны и вовсе в 2014 году, когда Ярославу было 16 лет. Среди признанных экстремистскими материалов - картинка с надписью «Вступай в СС» и видео, на котором темнокожий человек торгует наркотиками возле детской площадки. Слова о том, что это были простые репосты, которые делались автоматически, на судью не повлияли.

Уголовное дело на Наталию Ковалеву завели не за хранение оружия, а за... песнюФото: ВКонтакте

Дело по экстремистской статье завели и на 42-летнюю Наталию Ковалеву из Саратова. После того как она не смогла через суд вернуть переведенные мошенникам 400 тысяч рублей, женщина решила не сдерживать гнева против не поддержавших ее судей. Записала и выложила в интернет песню на мотив «Белль» - с фразами в духе «Я за бабло законы все нарушу» и «Служу Фемиде, алчным бесом одержим». Вот вам и возбуждение вражды к социальной группе «судейское сообщество».

Вообще, если почитать новости, складывается ощущение, что в России все ненавидят друг друга. Радикальная феминистка из Омска Любовь Калугина возбуждала вражду к мужчинам, а житель Калининградской области Артур Смирнов - к женщинам. Магомед Дудов из Нальчика - к русским, а 17-летний хабаровчанин - к кавказцам.

Артура Смирнова, несмотря на серьезное психическое расстройство, обвиняют в экстремизме за картинки в соцсетяхФото: ВКонтакте

ЗВЕЗДЫ ПРОТЕСТА

Cлучай 23-летней Марии Мотузной из Барнаула оказался, пожалуй, самым громким из десятков уголовных дел за картинки в соцсетях. Мария девушка видная и не боится рассказывать о ходе следствия и суда.

Раньше на ее Твиттер были подписаны около 70 человек - друзья и знакомые. Теперь ее читают почти 15 тысяч!

Уголовное дело против Мотузной возбудили сразу по двум статьям: «возбуждение ненависти либо вражды» и «оскорбление чувств верующих». Первая за картинки вроде изображения чернокожего мальчика, который решает на школьной доске математический пример. Ответ у него получился неправильный. Подпись: «Черная бухгалтерия». Вторая статья за фото крестного хода, идущего по бездорожью, с подписью: «У России две беды».

Мария девушка не боится рассказывать о ходе следствия и судаФото: Олег УКЛАДОВ

- Если речь идет о статье 282 УК РФ, не нужно никакого заявления от оскорбленных записью или картинкой. Полиция либо имеет что-то на конкретного человека, либо ищет просто наобум. Для статистики, - говорит Александр Верховский.

Специализируется на таких делах центр «Э» - подразделение МВД, которое занимается делами об экстремизме. Работа эта непростая. Сотрудник, работавший по делу Мотузной, просмотрел 14 тысяч картинок на ее странице. И это всего за час - по крайней мере так он утверждал в суде.

КОНТРОЛЕРЫ ИНТЕРНЕТА

Но по стране у них множество добровольных помощников - так называемых кибердружин. Создавать их в регионах рекомендует даже ФСБ. В методических рекомендациях научно-исследовательского центра ведомства говорится, что они могут «проводить мониторинг террористической и экстремистской активности в сети интернет», а также «вести разъяснительную работу».

Наверняка энтузиасты с радостью расскажут о проделанной работе. Сколько страниц в день они мониторят, скольких людей уже посадили... Но не тут-то было! Наши просьбы игнорировали, на запросы отказывали, трубки бросали. Поговорить согласилась только куратор ярославского проекта «Киберконтроль» Ольга Рудкина. Открылся в феврале при местном городском молодежном центре.

- Я сотрудник центра и, общаясь с подростками, стала понимать, что в интернете настоящее засилье групп смерти, призывов к экстремизму, объявлений о продаже наркотиков. Чтобы как-то противостоять этому, чтобы искать противоправный контент, и создали наше объединение, - рассказывает куратор «Киберконтроля» Ольга Рудкина.

В киберконтролеры звали людей старше 20 лет - набирали по объявлению. Попасть в отряд было не так-то просто. Пришлось пройти собеседование с психологом, проверку госструктур и двухнедельный курс молодого бойца от педагогов и полицейских.

Сейчас в проекте заняты девять человек. Сидя дома, просматривают странички в социальных сетях, фотографии, видеоролики. Все это в свободное от основной работы или учебы время. Чуть что покажется подозрительным, делают скриншот и отправляют вместе со всеми ссылками куратору. А та уже доводит информацию до уполномоченных органов.

- Мы сотрудничаем с Роскомнадзором и правоохранительными органами. Но не весь противоправный контент, который им отправляем, подпадает под ту или иную статью, - говорит Ольга.

После сигналов от киберконтролеров трижды задерживали наркокурьеров (мелкая сошка, по грамму «соли» у каждого), была закрыта «группа смерти».

- Что касается противодействия экстремизму, то тут результатов никаких. Что-то мы, конечно, отправляли, но дальше это никуда не шло. Видимо, наши спецслужбы так хорошо работают, что мы уже ничего не находим, - говорит Ольга Рудкина. - Тем более момент это очень тонкий, так что пусть лучше профессионалы этим занимаются.

В Ярославле кибердружина работает исключительно на добровольческих началах. Но так происходит не везде. Во многих регионах на их создание деньги дает городской или областной бюджет. Например, как следует из открытых документов, в 2017 году правительство Свердловской области выделило 90 тысяч рублей на создание «Свердловской кибердружины». Поддерживать волонтеров деньгами рекомендует и методичка ФСБ.

СЕБЕ НА УМЕ

«КП» удалось пообщаться с одним из киберволонтеров только на условиях полной анонимности. Он не согласился даже называть город, в котором живет и работает.

- Все делается на глазок, никакой методички у нас нет. Зато учишься быстро анализировать информацию. Картинки с оружием, сигаретой, алкоголем - повод насторожиться. Всякие суицидальные фотографии, посты о скорой смерти - вообще номер один. Их в первую очередь передаем наверх (в правоохранительные органы. - Ред.).

Патрулируют Всемирную паутину в основном студенты. А вопрос, зачем им это нужно, кажется, вызывает у него только улыбку.

- Кто по-вашему ходит на всякие заседания профкомов, берется организовывать концерты, работает массовкой на всяких мероприятиях? Такие вот студенты-энтузиасты. Кому-то, может, это правда нравится, он считает свое дело важным и полезным. Будь то поиск экстремистов в соцсетях или хождение с шариками и плакатами по площади. Но большинство, я уверен, видят в этой работе способ выбиться куда-то. Завести знакомства, показать, что они готовы работать. Как правило, это иногородние студенты, которые хотят закрепиться в большом городе. Да я сам такой, чего уж там - можете это напечатать.

Угрызения совести нашего героя не мучают. Возможно, это потому, что рядовые бойцы интернет-фронта максимально далеки от конечных результатов. Наш собеседник не знает, привели ли хоть к одному уголовному делу картинки и записи, которые он раскопал. Все передает куратору, тот своему руководителю, а он уже в правоохранительные органы - если сочтет нужным.

- На работу абы кого не берут. Я вот с первого года волонтерил, - говорит дружинник. - Вы посмотрите, откуда берутся молодые люди во власти, если такие, кто без богатых родителей. Сначала бегали по поручениям, все бесплатно, на голом энтузиазме. Потом сами такими же студентами рулили. А там уже как себя покажешь - кто-то и до депутатов Госдумы к 30 годам дослужился.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему судят часто за репосты, а не за оригинальные записи?

- Репост, если он явно сделан в поддержку той или иной экстремистской идеи, тоже является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Правда, часто не смотрят, действительно ли человек придерживается определенных взглядов, - констатирует Александр Верховский. - Тут важно другое. Правоохранительные органы должны идентифицировать автора. Вот и берут того, до кого проще дотянуться. Автора оригинала часто бывает уже трудно найти. По этой же причине очень редки уголовные дела по публикациям не в российских соцсетях. Следствию будет в разы сложнее взаимодействовать с иностранными компаниями.

ВОПРОС ДНЯ

По мнению Верховного суда РФ, «не всякий репост запрещенного материала должен считаться нарушением закона», а привлекать к ответственности нужно только тех, у кого был злой умысел. Наш вопрос:

Где в виртуальном пространстве граница между свободой слова и криминалом?

Дмитрий ВИННИК, ведущий аналитик Института исследований интернета:

- Человек имеет право на собственную оценку. Но вряд ли за это стоит сажать. Граница проходит по здравому смыслу. Сотрудники прокуратуры могли бы предупреждать тех, кто призывает к насилию, позволяет оскорбительные комментарии. Для многих этого было бы достаточно. Но у нас - палочная система. И поставить галочку в большинстве случаев - важнее.

Евгения ЧУДНОВЕЦ, ранее была осуждена за репост:

- Не понимаю этих статей про разжигание ненависти и межнациональной розни. Ни у кого из пользователей не получилось разжечь у меня настолько сильное чувство ненависти, чтобы я пошла и начала творить беспорядки. Потому что слова в интернете не имеют такой силы над сознанием людей.

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга:

- Может, то, что Верховный суд рекомендовал, - это напускание тумана. Пока никто ни один приговор не отменил...

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, политолог:

- Вести себя в виртуальном пространстве нужно так же, как и в жизни. Если вы не можете сказать в лицо человеку то, что о нем думаете, то и в соцсетях делать этого не следует.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Я за то, чтобы отрегулировать пользование соцсетями на законодательном уровне. И наказывать за призывы к насилию сначала штрафом. Если не действует - уголовным сроком.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Никакой границы я бы тут не проводил. И наказывать за репост в соцсетях нельзя. Это волеизъявление человека. И осудить его может только его совесть. Если, конечно, она есть.

Андрей НЕКРАСОВ, адвокат:

- Если человек делает репост и делится чужой мыслью, не сопровождая свою публикацию призывами к насилию или угрозами, - преступления нет. И криминала тоже.

Андрей ПОЛУНИЧЕВ, читатель сайта KP.RU:

- Можно ли говорить о свободе слова в группах, в которых молодежь призывают к суициду? Если от действий блогера могут пострадать люди, то это и есть криминал.

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