15 шагов к Победе

Однако масштаб боевых действий и массовый героизм, который проявляли советские бойцы, командиры, партизаны и подпольщики, потребовали учреждения новых наград. С мая 1942 года советское правительство начало последовательно вводить новые ордена и медали.

При этом военное руководство страны осознанно воспроизводило некоторые элементы наградной системы Российской империи. Одним из «хорошо забытых» нововведений стала возрождённая старинная традиция учреждения специальных наград для участников важных сражений. Ещё со времён Петра I начали появляться такие медали и кресты, как, например, «За битву при Калише», «За Полтавскую баталию», «За победу при Гангуте», «За взятие Парижа», «За защиту Порт-Артура» и многие другие. 15 советских медалей, приуроченных к сражениям Великой Отечественной, являются прямыми аналогами этих исторических наград. Восемь из них вручались за участие в обороне советских городов и регионов, четыре – за взятие городов на территории Третьего рейха и его союзников и три – за освобождение из-под нацистского ига столиц трёх славянских государств.

1. Медаль для участников обороны Ленинграда стала первой и самой массовой из серии советских наград, учреждённых для поощрения участников обороны советских городов и регионов. К 20-й годовщине Великой Победы в 1985 году её получили почти полтора миллиона человек.

История

Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена 22 декабря 1942 года, когда исход сражения за второй по важности советский город ещё не был ясен. Предыдущие полтора года для Ленинграда были тяжелейшим временем, когда его оборона держалась на героизме и силе духа его защитников. А ослабевшие от голода ленинградцы в условиях холодной зимы находили в себе силы для производства необходимой фронту продукции, включая военную технику.

В начале 1943 года Ленинградский монетный двор получил заказ на изготовление медалей, а в апреле 1943 года, уже после прорыва блокады, состоялись первые награждения солдат на фронте. До 1945 года этими медалями было награждено около 600 тысяч блокадников. К 1962 году число награждённых увеличилось до 900 тысяч человек, а по состоянию на 1985 год медаль «За оборону Ленинграда» получили 1 470 тысяч человек. Первой медалью был награждён Андрей Александрович Жданов, 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома, член Политбюро ЦК ВКП(б) и член военного совета Ленинградского фронта.

Описание

Медаль «За оборону Ленинграда» первоначально было определено делать из нержавеющей стали, но в марте 1943 года материалом изготовления медали была утверждена латунь. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали, на фоне виднеющегося очертания здания Адмиралтейства, изображена группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. В верхней части медали — пятиконечная звёздочка и надпись по краю медали: «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину», над которой изображены серп и молот.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной колодочкой, покрытой обтянутой шёлковой муаровой лентой оливкового цвета с продольной зелёной полоской посередине шириной 2 мм. Ширина ленты 24 мм.

Было разработано несколько проектов этой медали, автором утверждённого является художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Порядок награждения

Медалями «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда — военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.

Медали «За оборону Ленинграда» — старшие из всех аналогичных медалей СССР и носятся на левой стороне груди.

2. На награде защитников Одессы изображены идущие в атаку плечом к плечу красноармеец и краснофлотец. Они олицетворяют собой неразрывное единение Красной армии и советского Военно-морского флота в боях за город

История

Бои на дальних подступах к Одессе начались ещё в начале августа 1941 года, а к середине месяца город оказался полностью заблокирован немецкими и румынскими войсками. Хорошо организованная оборона окружённого города продолжалась до середины октября 1941 года. Защитники Одессы не ограничивались пассивной обороной: в сентябре им удалось отбросить противника на восточном направлении, избавив порт от артиллерийских обстрелов. Покинуть город Приморскую армию вынудила только критическая ситуация, сложившаяся в Крыму.

Медаль «За оборону Одессы» учреждена 22 декабря 1942 года. К 1962 году медалью было награждено около 25 тысяч человек, по состоянию на 1985 год – около 30 000.

Описание

Медаль «За оборону Одессы» изначально делали из нержавеющей стали, а с марта 1943 года материалом изготовления стала латунь. Награда имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали, на фоне очертаний морского берега и маяка, изображены фигуры красноармейца и краснофлотца с винтовками наперевес. Над фигурами надпись “СССР”. По окружности медали, в верхней её части, надпись “За оборону Одессы”. В нижней части медали — лавровый венок, перевитый у начала ветвей ленточкой с пятиконечной звездой на ней. На оборотной стороне медали размещена надпись “За нашу Советскую Родину”, над которой изображены серп и молот.

При помощи ушка и кольца медаль соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой оливкового цвета с продольной голубой полоской посредине. Стальные медали, выпускавшиеся до 27 марта 1943 года, имели ленту из трёх голубых и двух синих полос. Ширина ленты 24 мм, ширина полоски — 2 мм.

Автором рисунка медали является художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Порядок награждения

Медалью “За оборону Одессы” награждались все участники обороны Одессы — военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Одессы считается 10 августа – 16 октября 1941 года.

Медаль носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали «За оборону Москвы».

3. Медаль «За оборону Севастополя» 1942 года стала второй подобной наградой в истории главной базы Черноморского флота. В 1855 году, во время Крымской войны, императором Александром II уже учреждалась медаль «За защиту Севастополя»

История

В сентябре 1941 года первые немецкие части вошли в Крым, а в конце октября начались атаки на Севастополь – главную базу советского Черноморского флота. Героическая оборона города продолжалась до июля 1942 года. За 250 дней немцы при поддержке авиации и тяжёлой артиллерии несколько раз шли на приступ, но их атаки раз за разом разбивались о мужество защитников. Обороняющийся Севастополь сковывал целую 11-ю немецкую армию Манштейна.

Медаль «За оборону Севастополя» учреждена 22 декабря 1942 года. На 1962 год ею было награждено около 39 тысяч, а к 1995 году – 52 540 человек.

Описание

Медаль «За оборону Севастополя» изначально делали из нержавеющей стали, а с марта 1943 года материалом изготовления стала латунь. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали размещены погрудные изображения красноармейца и краснофлотца, повернутые влево. На рамке шириной в 5 мм изображены выступающие из-под центрального круга концы двух стволов орудий и якоря. В верхней части рамки, на щитке, находится пятиконечная звезда. По окружности рамки – надпись “За оборону Севастополя”. На оборотной стороне медали размещена надпись “За нашу Советскую Родину”, над которой изображены серп и молот.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной колодочкой, с марта 1943 года колодочка покрывалась шёлковой муаровой лентой оливкового цвета с продольной синей полоской шириной 2 мм посередине (первоначально цвета ленты были другими).

Первоначальный вариант медали «За оборону Севастополя» из нержавеющей стали

Автором проекта медали является художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Порядок награждения

Медалью “За оборону Севастополя” награждались все участники обороны Севастополя — военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне города. Периодом обороны Севастополя считается 5 ноября 1941 года – 4 июля 1942 года.

Медаль носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали «За оборону Одессы».

4. Первоначально на проекте награды для защитников Сталинграда присутствовал портрет Сталина и девиз «Ни шагу назад» — по аналогии с портретом Ленина на медали «За оборону Ленинграда». Однако Верховный главнокомандующий собственной рукой внёс в проект изменения, зачеркнув свой портрет и девиз

История

Сталинградская битва – крупнейшее сражение Второй мировой войны, да и всей человеческой истории. Упорная оборона защитников города на Волге позволила сковать значительные силы противника, сосредоточить на флангах наступающей группировки немцев и их союзников значительные силы и захлопнуть ловушку, проведя классическую операцию на окружение в грандиозном масштабе. Благодаря этому Красная армия перехватила инициативу у противника, а в стане союзников Германии обострились разногласия.

Медаль «За оборону Сталинграда» была учреждена ещё в ходе Сталинградской битвы, 22 декабря 1942 года. Награду с удостоверением № 00001 получил Михаил Степанович Шумилов — командующий 64-й армией, оборонявшей Сталинград с юга и юго-запада. К 1962 году медалью было награждено более 707 тысяч человек, к 1995 году – 759 560.

Медаль “За оборону Сталинграда” изготавливалась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображена группа бойцов с винтовками наперевес. С правой стороны медали развевается знамя, а с левой видны очертания танков и летящих друг за другом самолётов. В верхней части медали, над группой бойцов — пятиконечная звёздочка и надпись по краю медали “За оборону Сталинграда”. На оборотной стороне медали надпись “За нашу Советскую Родину”. Над надписью изображены серп и молот.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой оливкового цвета с продольной красной полоской посредине. Ширина ленты 24 мм, ширина полоски — 2 мм.

Автором проекта медали является художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Порядок награждения

Медалью “За оборону Сталинграда” награждались все участники обороны Сталинграда — военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 19 ноября 1942 года.

Медаль носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали «За оборону Севастополя».

5. 20 июля 1944 года медаль защитника столицы Советского Союза с удостоверением № 000001 получил Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин

История

Победа в Битве под Москвой зимой 1941–1942 годов стала переломным событием на первом этапе Великой Отечественной войны. В её ходе Красная армия разрушила ореол непобедимости, созданный вокруг немецкой армии, и отбросила противника на сотни километров на запад.

Указание о разработке медали для участников обороны столицы Советского Союза начальник Главного управления тыла Красной армии Андрей Васильевич Хрулёв отдал 29 июня 1943 года. 1 мая 1944 года медаль «За оборону Москвы» была официально учреждена, а её первым обладателем стал Председатель Совета народных комиссаров СССР и Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин.

К 1962 году медаль «За оборону Москвы» получили более 477 тысяч человек, а к 1995 году их число перевалило за миллион.

Описание

Медаль “За оборону Москвы” изготавливалась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображена кремлёвская стена, на фоне которой находится танк Т-34 с группой бойцов на нём. В левой части медали изображение памятника Минину и Пожарскому, в правой части – башня.

Над кремлёвской стеной виден купол здания Правительства с флагом, на котором изображены серп и молот. Над куполом видны силуэты самолётов. В верхней части медали по окружности — надпись “За оборону Москвы”. В нижней части медали по окружности расположен лавровый венок. На оборотной стороне медали надпись “За нашу Советскую Родину”. Над надписью изображены серп и молот.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте — три продольные оливковые полоски шириной 5 мм каждая и две красные полоски шириной 4 мм каждая. Края ленты окантованы узенькими красными полосками.

Автором рисунка медали является художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Порядок награждения

Медалью “За оборону Москвы” награждались участники обороны Москвы:

- военнослужащие и вольнонаёмный состав Советской армии и войск НКВД, участвовавшие в обороне Москвы не менее одного месяца за время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года;

- гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в обороне Москвы не менее одного месяца за время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года;

- военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей МПВО и лица из гражданского населения — наиболее активные участники обороны Москвы от воздушных налётов противника с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

- военнослужащие и гражданские лица из населения города Москвы и Московской области, принимавшие активное участие в строительстве оборонительных рубежей и сооружений оборонительного рубежа Резервного фронта, Можайского, Подольского рубежей и Московского обвода.

Также медаль вручалась партизанам Московской области и активным участникам обороны города-героя Тулы.

Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали «За оборону Ленинграда».

6. Гора Эльбрус, изображённая на этой награде, стала настоящим полем боя. 21 августа 1942 года альпийские стрелки из дивизии «Эдельвейс» водрузили на обеих её вершинах немецкие штандарты. Советские альпинисты заменили их на советские 13 и 17 февраля 1943 года

История

23–25 июля 1942 года немецкие 1-я танковая и 17-я армии во второй раз с начала Великой Отечественной войны взяли Ростов-на Дону. Две эти армии, а также 3-я румынская были выделены в отдельную группу армий «А», которая развернула наступление на Кубань и, далее, на Кавказ. Сумев дойти до Терека, немцы и их союзники создали непосредственную угрозу основным советским нефтепромыслам того времени, а некоторые из них (как в Майкопе) даже захватили. Тем не менее, упорная оборона советских войск не дала противнику возможности преодолеть Большой Кавказский хребет. На Новый 1943 год, когда уже были очевидны результаты Сталинградской битвы, Красная армия на Кавказе перешла в наступление сразу на нескольких направлениях.

Медаль «За оборону Кавказа» учреждена 1 мая 1944 года. На 1962 год медалью было награждено 580 тысяч человек, на 1985-й – около 870 тысяч.

Описание

Медаль “За оборону Кавказа” изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображён Эльбрус. В нижней части, у подножья горы, расположены нефтяные вышки и группа движущихся танков. Над вершинами горы виднеются силуэты самолётов. В верхней части медали по окружности расположена надпись “За оборону Кавказа”. Лицевая сторона медали окаймлена фигурным ободком, на котором изображены гроздья винограда и цветы. В верхней части ободка — пятиконечная звёздочка. В нижней части ободка — лента с буквами “СССР” и изображением серпа и молота между ними. На оборотной стороне медали — надпись “За нашу Советскую Родину”. Над надписью — изображение серпа и молота.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой оливкового цвета шириной 24 мм. В середине ленты — две белые полоски шириной 2 мм, разделённые оливковой полоской такой же ширины. По краям ленты синие полоски шириной 2,5 мм каждая.

Автором проекта медали является художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Порядок награждения

Медаль вручалась лишь тем военнослужащим и лицам вольнонаёмного состава частей, соединений и учреждений Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, кто фактически участвовал в обороне Кавказа не менее трёх месяцев в период с июля 1942 года по октябрь 1943 года.

Из гражданского населения медаль получали лица, участвовавшие в обороне Кавказа в период с июля 1942-го по октябрь 1943 года, а также те, кто принимал активное участие в строительстве оборонительных рубежей и укреплений с осени 1941 года. Участникам обороны Кавказа, как из числа военнослужащих, так и из гражданского населения, получившим в период обороны ранения или награждённым за оборону Кавказа орденами или медалями СССР, медаль «За оборону Кавказа» вручалась независимо от срока участия в обороне.

Медаль носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали «За оборону Киева».

7. Карельский фронт, оборонявшийся на Крайнем Севере европейской части СССР, имел наибольшую протяжённость среди всех советских фронтов. В мае 1943 года он растянулся на 1600 километров.

История

Советская Арктика стала театром боевых действий с первых дней Великой Отечественной войны. Уже в конце июня 1941 года немецкие и финские войска нанесли мощный удар в направлении Мурманска. Но если почти на всём протяжении советско-германского фронта к осени первого года войны противник углубился в территорию СССР на сотни километров, на Крайнем Севере уже к концу июля его наступательный порыв разбился о стойкость советских пограничников, красноармейцев и краснофлотцев. До осени 1944 года немецкие и финские войска предприняли ещё несколько попыток перерезать идущую вдоль границы железную дорогу и захватить Мурманск, но успеха это не принесло.

Медаль «За оборону Советского Заполярья» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года. В отличие от большинства других советских наград, инициатива об её учреждении пришла «снизу» — из разведотдела штаба Карельского фронта. Здесь же было сделано несколько эскизов, лучший из которых был отослан в Москву и стал основой для новой награды. По состоянию на 1962 год медалью было награждено около 307 тысяч человек, к 1995 году количество награждённых выросло до 353 240.

Описание

Медаль «За оборону Советского Заполярья» изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали расположено погрудное изображение бойца в полушубке и шапке-ушанке с автоматом ППШ. Слева за фигурой бойца видны очертания боевого судна. В верхней части медали по обе стороны бойца — силуэты самолётов. В нижней части медали изображены танки. По окружности медали надпись в рамке «За оборону Советского Заполярья». Внизу рамки – лента с пятиконечной звёздочкой на ней. В центре звёздочки — серп и молот. На оборотной стороне медали размещена надпись «За нашу Советскую Родину». Над надписью — изображение серпа и молота.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой голубого цвета шириной 24 мм. Посередине ленты зелёная полоска шириной 6 мм. Края ленты и зелёной полоски окаймлены узкими белыми полосками.

Авторами медали являются подполковник В. Алов из штаба Карельского фронта, нарисовавший проект награды, и художник А. И. Кузнецов, доработавший отдельные детали в рисунке.

Порядок награждения

Медалью “За оборону Советского Заполярья” награждались:

- военнослужащие и вольнонаёмные частей, соединений и учреждений Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, фактически участвовавшие в обороне Советского Заполярья не менее 6 месяцев;

- военнослужащие и вольнонаёмные частей и соединений, участвовавшие в операциях с 20 сентября по 1 ноября 1944 года, независимо от продолжения пребывания в этих частях и соединениях;

рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения, непосредственно участвовавшие в обороне Советского Заполярья не менее 6 месяцев.

Периодом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 1941 года — ноябрь 1944 года.

Медаль носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За оборону Кавказа”.

8. Среди 116 эскизов, представленных на конкурс по внешнему виду этой награды, были варианты с изображениями советских танков на фоне Бранденбургских ворот, солдата, попирающего свастику, ордена «Победа» и советского флага с флагами союзных США и Великобритании.

История

Берлинская наступательная операция и её ключевой эпизод – штурм столицы Третьего рейха, — несомненно, являются кульминацией Великой Отечественной войны. В полдень 25 апреля части 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов замкнули кольцо окружения западнее Берлина, после чего девять армий из их состава приступили к ликвидации окружённой группировки противника. Берлин имел развитую систему ПВО, включавшую, в том числе, исполинские зенитные башни — «флактурмы». Из-за них Красная армия не могла использовать в полную силу ударную авиацию. Оборона города была хорошо продумана. Каменные постройки, сами по себе бывшие неплохими укреплениями, были дополнены четырьмя сотнями долговременных железобетонных сооружений военного назначения – бункеров и дотов. Для безопасной и скрытной переброски войск немцы использовали тоннели метрополитена.

К вечеру 28 апреля первые подразделения из состава 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта прорвались в район Рейхстага, но бои за контроль над зданием германского парламента продолжались до ночи с 1 на 2 мая. 30 апреля немцы запросили перемирие, но на требование о безоговорочной капитуляции ответили отказом. 1 мая сдались важнейшие из оставшихся узлов обороны Берлина — цитадель Шпандау и зенитная башня Flakturm I в районе зоопарка. После полуночи, уже 2 мая, немцы сообщили о готовности прекратить сопротивление, а утром сдавшийся в плен командующий обороной Берлина генерал артиллерии Вейдлинг отдал приказ о капитуляции. Последние очаги сопротивления в Берлине были подавлены к 7 мая.

Медаль «За взятие Берлина» учреждена 9 июня 1945 года. Всего ею награждено более 1,1 млн человек.

Описание

Медаль “За взятие Берлина” изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре расположена надпись “За взятие Берлина”, вверху над надписью изображена пятиконечная звёздочка, внизу по окружности — полувенок из дубовых листьев. На оборотной стороне медали нанесена дата взятия Берлина: “2 мая 1945”. Под датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой красной шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посредине ленты — пять полосок: три чёрные и две оранжевые. Крайние чёрные полоски окаймлены узенькими оранжевыми полосками.

Автор проекта медали — художник А. И. Кузнецов.

Порядок награждения

Медалью “За взятие Берлина” награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия Берлина в период 22 апреля – 2 мая 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.

Медаль “За взятие Берлина” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За взятие Вены”.

9. Комендант города-крепости Кёнигсберга генерал Отто Ляш, за капитуляцию перед Красной армией заочно приговорённый Гитлером к смертной казни, писал в своих воспоминаниях: «Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кёнигсберг, падёт так быстро».

История

Среди советских наград, вручавшихся за участие во взятии крупных европейских городов Красной армией, эта медаль стоит особняком как единственная, которой награждали не за взятие столицы государства. Город Кёнигсберг на протяжении нескольких веков превращался в крепость и был настоящим германским форпостом в Восточной Европе. Во время Великой Отечественной войны решающее наступление на него началось 6 апреля 1945 года, после четырёхдневной артиллерийской подготовки. К 9 апреля город был взят, но группировка противника к северо-западу от него, на Земландском полуострове, была ликвидирована лишь к концу месяца.

Медаль «За взятие Кёнигсберга» учреждена 9 июня 1945 года. На 1962 год ею было награждено около 739 тысяч человек, на 1987-й – около 760 тысяч.

Описание

Медаль «За взятие Кёнигсберга» изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре расположена надпись «За взятие Кёнигсберга», вверху над надписью — пятиконечная звёздочка с расходящимися лучами, а внизу лавровая веточка. На оборотной стороне медали нанесена дата взятия Кёнигсберга: «10 апреля 1945». Над датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента состоит из чередующихся между собой пяти полосок: трёх чёрных и двух зелёных. Края ленты окаймлены узенькими зелёными полосками.

Автор проекта этой медали — художник А. И. Кузнецов.

Порядок награждения

Медалью “За взятие Кёнигсберга” награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия Кёнигсберга в период с 23 января по 10 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.

Медаль “За взятие Кёнигсберга” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За взятие Будапешта”.

10. После окружения столицы Третьего рейха в конце апреля 1945 года фельдмаршал Шёрнер, командующий немецкой группой армий «Центр», заявил о намерении превратить Прагу во «второй Берлин». Стягивавшиеся с этой целью к чешской столице немецкие войска с 5 мая были вынуждены принимать участие в подавлении Пражского восстания. А 9 мая на помощь восставшим подоспели две танковые армии 1-го Украинского фронта.

История

Вечером 8 мая 1945 года, через неделю после взятия Берлина, советское командование обратилось к уцелевшим немецким войскам с требованием сложить оружие. Командование группы армий «Центр», остатки которой к тому времени были сосредоточены в Чехии, проигнорировало это обращение. Не возымело действия и переданное в тот же день сообщение о капитуляции Германии. Части вермахта и СС, находившиеся в Праге, не собирались сдаваться советским войскам, намереваясь пробиваться на запад, к Пльзеню, уже освобождённому американцами. Когда 9 мая передовые части 1-го Украинского фронта вошли в столицу Чехословакии, основная масса немецких войск уже покинула город. Основные бои развернулись западнее Праги, где части Красной армии при поддержке чехословацких партизан преследовали, блокировали и уничтожали отказывавшихся сдаваться в плен гитлеровцев. Бои под Прагой продолжались до 12 мая 1945 года.

Медаль «За освобождение Праги» учреждена 9 июня 1945 года. По состоянию на 1962 год ею было награждено свыше 395 тысяч человек, в том числе более 40 тысяч граждан Чехословакии.

Описание

Медаль “За освобождение Праги” изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне вверху по окружности размещена надпись “За освобождение”, под ней — надпись “Праги”. Внизу изображение восходящего солнца и двух лавровых веточек, соединённых под пятиконечной звёздочкой. На оборотной стороне медали дата освобождения Праги: “9 мая 1945”. Под датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой сиреневой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты синяя полоска шириной 8 мм.

Авторы проекта медали — художник А. И. Кузнецов и художница Скоржинская.

Порядок награждения

Медалью “За освобождение Праги” награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и освобождения Праги в период 3–9 мая 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города.

Медаль “За освобождение Праги” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За освобождение Варшавы”.

11. Столица Польши освобождалась Красной армией и Войском Польским, поэтому большинство проектов, представленных на конкурс, отображало боевое братство советских и польских воинов. Однако позднее было решено, что на всех медалях за взятие и освобождение иностранных городов останутся лишь надписи с минимальным графическим оформлением.

История

Красная армия вышла к Варшаве ещё в ходе операции «Багратион» в конце июня – начале июля 1944 года, а в сентябре даже вошла в восточное предместье города, но по ряду причин вынуждена была временно прекратить наступление на этом направлении. 14 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта в ходе начавшейся двумя днями ранее Висло-Одерской наступательной операции перешли по льду Вислу к северу и югу от Варшавы. 15 января советские войска отрезали пути отхода оборонявшимся в городе немецким войскам. На следующий день на варшавском направлении в действие были введены части 1-й армии Войска Польского, атаковавшие противника под звуки передававшегося через громкоговорители национального гимна. 17 января, вопреки приказу Гитлера, немецкие войска начали отступать из Варшавы, и к полудню советские и польские войска очистили город от противника.

Медаль «За освобождение Варшавы» учреждена 9 июня 1945 года. К 1995 году ею было награждено около 701 700 человек.

Описание

Медаль «За освобождение Варшавы» изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне вверху по окружности расположена надпись «За освобождение», в центре — надпись на ленте «Варшавы», внизу пятиконечная звёздочка с расходящимися от неё лучами. На оборотной стороне медали нанесена дата освобождения Варшавы: «17 января 1945». Над датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой синей шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты красная полоска шириной 8 мм. Края ленты окаймлены узенькими жёлтыми полосками.

Автор утверждённого проекта медали – художница Курицына.

Порядок награждения

Медалью “За освобождение Варшавы” награждаются военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и освобождения Варшавы в период 14–17 января 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города.

Медаль “За освобождение Варшавы” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За освобождение Белграда”.

12. Имперский мост в Вене, подрыв которого отступающими частями вермахта предотвратили советские войска, оказался единственным уцелевшим мостом через Дунай в Австрии от Линца на западе до границы со Словакией на востоке. В течение 10 лет после войны он назывался «мостом Красной армии»

История

В начале апреля 1945 года, когда Красная армия подошла к Вене, столица Австрии была хорошо подготовлена к длительной обороне. Танкоопасные направления были перекрыты рвами и минно-взрывными заграждениями, в многочисленных каменных зданиях противник оборудовал огневые точки. Ожесточённые бои на подступах к городу начались 5 апреля, а к 13 апреля столица Австрии — первого европейского государства, присоединённого Гитлером 7 лет назад к Германии, — была освобождена.

Медаль «За взятие Вены» учреждена 9 июня 1945 года. По состоянию на 1962 год ею было награждено около 268 тысяч человек, к 1995 году — 277 380.

Описание

Медаль «За взятие Вены» изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре расположена надпись «За взятие Вены», вверху пятиконечная звёздочка, внизу лавровая веточка. На оборотной стороне медали нанесена дата взятия Вены: «13 апреля 1945». Над датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой голубой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты синяя полоска шириной 8 мм.

Автор проекта медали – художница Зворыкина.

Порядок награждения

Медалью “За взятие Вены” награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия Вены в период 16 марта – 13 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.

Медаль “За взятие Вены” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За взятие Кёнигсберга”.

13. В ожесточённых боях за столицу своего последнего европейского союзника немцы использовали против Красной армии новейшие образцы военной техники. Например, в ходе одного из контрударов в бой впервые пошли танки «Пантера» с приборами ночного видения.

История

20 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта начали решающее наступление на Будапешт. Венгрия к этому времени оставалась последним союзником гитлеровской Германии в Европе. 26 декабря Красная армия замкнула кольцо окружения вокруг венгерской столицы, заблокировав в нём мощную группировку германских и венгерских войск, включавшую, помимо прочего, 13 танковых дивизий. Ожесточённые бои по ликвидации этой группировки продолжались до первой половины февраля 1945 года. За это время войска 2-го и 3-го Украинского фронта, создавшие внешний периметр окружения, отразили три мощных удара противника, который пытался деблокировать осаждённый Будапешт. 13 февраля 1945 года город был взят.

Медаль «За взятие Будапешта» учреждена 9 июня 1945 года. К 1995 году ею было награждено около 363 050 человек.

Описание

Медаль «За взятие Будапешта» изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре расположена надпись «За взятие Будапешта». Над надписью вверху — пятиконечная звёздочка, а внизу — изображение серпа и молота на двух скрещённых лавровых веточках. На оборотной стороне медали нанесена дата взятия Будапешта: «13 февраля 1945». Над датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой оранжевой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посредине ленты — голубая полоска шириной 8 мм.

Автор проекта медали — художник А. И. Кузнецов.

Порядок награждения

Медалью “За взятие Будапешта” награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, непосредственно участвовавшие в героическом штурме и взятии венгерской столицы в период 20 декабря 1944 года – 15 февраля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии города.

Медаль “За взятие Будапешта” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За победу над Японией”.

14. Красная армия освобождала Белград совместно с Народно-освободительной армией Югославии. Взятие города поставило под угрозу окружения находившуюся в южной части Балканского полуострова немецкую группу армий «Е»

История

28 сентября 1944 года войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с Дунайской военной флотилией и Народно-освободительной армии Югославии со стороны болгарской границы начали наступление на Белград. К середине октября начались бои непосредственно за сам город, в которых участвовали три советские стрелковые дивизии, механизированный корпус, несколько артиллерийских соединений, а также 8 югославских дивизий. 20 октября столица Югославии была полностью освобождена от немцев.

Медаль «За освобождение Белграда» учреждена 9 июня 1945 года. Ею награждено около 70 тысяч человек.

Описание

Медаль “За освобождение Белграда” изготовлялась из латуни. Она имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали по окружности расположена надпись “За освобождение”, в центре — надпись “Белграда”. Вверху над надписью изображена пятиконечная звёздочка, по окружности — лавровый венок. На оборотной стороне медали дата освобождения Белграда — “20 октября 1944”, над датой — пятиконечная звёздочка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой зелёной шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты чёрная полоска шириной 8 мм.

Утверждённый проект медали создал художник А. И. Кузнецов.

Порядок награждения

Медалью “За освобождение Белграда” награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и освобождения Белграда в период 29 сентября — 22 октября 1944 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города.

Медаль “За освобождение Белграда” носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали “За взятие Берлина”.

15. Из советских наград, которыми награждали участников обороны, взятия или освобождения городов в годы Великой Отечественной войны, медаль «За оборону Киева» появилась позже всех – в 1961 году.

История

9 июля 1941 года немецкая 1-я танковая группа прорвалась в разрыв между частями советских 5-й и 6-й армий и заняла Житомир. Развивая стремительное наступление на восток, 11 июля немецкие танкисты вошли в боевое соприкосновение с укреплениями Киевского укрепрайона. Здесь, на западных подступах к столице Украины, началась 70-дневная Киевская оборонительная операция. Упорная оборона города, в ходе которой советские соединения неоднократно контратаковали противника, продолжалась до сентября. Но уже в конце августа немцы смогли форсировать Днепр выше и ниже по течению. 19 сентября Красная армия вынуждена была оставить Киев.

Медаль «За оборону Киева» учреждена уже после войны, 21 июня 1961 года. В течение первого года после учреждения ею были награждены около 70 тысяч человек, а к 1995 году – 107 540.

Описание

Медаль «За оборону Киева» выполнена из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображён силуэт здания Верховного Совета Украинской ССР с развевающимся флагом. На фоне здания — изображение солдата, матроса, рабочего и партизанки с винтовками наперевес. В верхней части медали по окружности нанесена надпись «За оборону Киева». В нижней части по окружности — лавровый венок, у нижних концов ветвей которого изображена лента с пятиконечной звёздочкой. На оборотной стороне медали — надпись «За нашу Советскую Родину». Над надписью изображены серп и молот.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой оливкового цвета шириной 24 мм. В центре ленты две продольные полоски: красная — шириной 4 мм, и голубая — шириной 2 мм.

Автор проекта медали — художник Владимир Николаевич Атлантов.

Порядок награждения

Медалью “За оборону Киева” награждались все участники обороны Киева — военнослужащие Советской Армии и войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, принимавшие участие в обороне Киева в рядах народного ополчения, на сооружении оборонительных укреплений, работавшие на фабриках и заводах, обслуживавших нужды фронта, участники киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом. Периодом обороны Киева считается июль — сентябрь 1941 года.

Медаль носится на левой стороне груди и по старшинству располагается после медали «За оборону Сталинграда».

Материал предоставлен Wargaming