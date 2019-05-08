2019-05-08T15:48:32+03:00
Общество

Любимые фильмы россиян о Великой Отечественной были сняты еще в СССР

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ
Александр ГРИШИН@orgstruk
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«В бой идут одни старики» остается любимым россиянами фильмом о Великой Отечественной.«В бой идут одни старики» остается любимым россиянами фильмом о Великой Отечественной.
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Накануне Дня Победы Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал предпочтения россиян по поводу фильмов о Великой Отечественной войне. Оказалось, что больше всего нашим согражданам нравятся те фильмы о войне, которые были сняты еще во времена СССР.

- Почти каждый второй опрошенный (55%) считает, что современные российские фильмы хуже советских, - говорится в материалах центра. При этом, что характерно, более половины тех, кто так считает (58%) – это представители более молодого поколения в возрасте от 25 до 34 лет.

Из современных кинопроизведений в пятерку лучших вошел только «Т-34». Вместе с «17 мгновеньями весны» он делит четвертое и пятое места, набрав 13%, как и сериал с Вячеславом Тихоновым в главной роли. На первом месте «В бой идут одни старики», за который проголосовали 26% опрошенных. На втором месте «А зори здесь тихие», которому отдали свои голоса 20% участников опроса, на третьем – «Они сражались за Родину». Фильм, в котором играли выдающиеся актеры: Тихонов, Бондарчук, Шукшин, Никулин, Бурков, Губенко, Мордюкова, Скобцева, Ростоцкий и другие.

Интересно, что мужчины и женщины все же по-разному воспринимают кино про войну. Мужчинам больше всего нравятся эпопея «Освобождение» (11%), «Сталинград» (7%, фильм 1989 г.), «Горячий снег», «Смерш» и «Офицеры» (по 5% каждый). А среди женщин бесспорный лидер – это фильм «Летят журавли» (8%). А потом уже идут «Офицеры» (7%), «Освобождение» (5%), а замыкают пятерку самых понравившихся нашим зрительницам «Блокада Ленинграда» и «Сталинград» 1989 г. За два последних фильма проголосовали по 4% опрошенных.

Вообще-то, можно назвать еще десятки других хороших и прекрасных кинофильмов, которые снимались в Советском Союзе и были посвящены тематике Великой Отечественной войны. Например, «На войне, как на войне», «Горячий снег», «Живые и мертвые», «Судьба человека», «Отец солдата», «Солдаты» (первоначальное название «В окопах Сталинграда»), «Блокада», «Жаворонок» и десятки, если не сотни других. Да и в прекрасном «Белорусском вокзале», хоть война и не показана, речь все равно идет о ней.

Так что тут, если уж совсем всерьез подходить к этому вопросу, не только первой пятеркой не обойтись, но и даже первой десяткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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