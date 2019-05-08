2019-05-08T16:10:02+03:00
Политика

Новым Главкомом ВМФ России назначен адмирал-подводник

На главном капитанском мостике наших военно-морских сил встанет бывший командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов
Виктор БАРАНЕЦ
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Hа главном капитанском мостике нашего ВМФ теперь будет стоять бывший командующий Северным флотом адмирал Николай ЕвменовHа главном капитанском мостике нашего ВМФ теперь будет стоять бывший командующий Северным флотом адмирал Николай ЕвменовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Такого «букета» кадровых перестановок в нашем ФМФ, который преподнес министр обороны РФ Сергей Шойгу всем участникам селекторного совещания 8 мая, давненько не было. Глава военного ведомства объявил, что президентским указом сразу четыре адмирала меняют свои должности. Правда, для одного из них – 64-летнего Главкома ВМФ Владимира Королева, военная служба закончилась. Он покидает свой пост и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. Печальный момент расставания Королева с флотом Шойгу «подсластил» жирным комплиментом адмиралу, почтительно напомнив, что тот провел на военной службе более 45 лет, а «под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. При Королеве в состав Военно-морского флота поступили новейшие подлодки проектов «Борей» и «Ясень», — отметил министр.

Вместо Королева на главном капитанском мостике нашего ВМФ теперь будет стоять бывший командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Что известно о новом Главкоме ВМФ?

Он родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания и Военно-морскую академию. У него внушительный послужной список: был старпомом, а затем командиром подводных лодок, командиром дивизии, командующим Подводными силами Тихоокеанского флота, начальником штаба Северного флота и его командующим. Награжден тремя орденами.

При нем был использован «революционный» прием в подготовке экипажа атомной подлодки «Князь Владимир». Она стала первой субмариной в отечественной истории, экипаж которой освоил устройство корабля ещё до того, как подлодка вошла в состав ВМФ. Этот процесс шёл параллельно с заводскими и государственными экзаменами.

Однако, новый Главком ВМФ в свое время стал знаменитым не только этим. Однажды в сети появился ролик, тайно снятый кем-то из подчиненных Евменова. На нем адмирал на «очень экспрессивном языке» обращается к строю моряков после ДТП с участием пьяного военнослужащего, в результате которого погиб гражданский человек. Ролик набрал аж 465 тысяч просмотров. К чести Николая Анатольевича (чью эмоциональность можно понять) после публикации ролика в интернете он объявил о проведении для Северного флота «месячника без мата». И показал в этом личный пример.

Еще известно, что Евменов заядлый хоккеист, не любящий проигрывать. Однажды, после поражения своей команды, он со зла в щепки разбил клюшку. В Минобороны уже поговаривают, что Главком ВМФ может появиться в хоккейной команде, за которую выступает Шойгу…

Тем же указом Президента РФ командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.

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Новым главнокомандующим Военно-морским флотом России стал адмирал Николай Евменов, который раньше руководил Северным флотом. Об этом министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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