2019-05-09T00:17:57+03:00
Спорт

Амстердамский Моурафон: "Тоттенхэм" вырвал победу у "Аякса" на последней минуте и вышел в финал Лиги Чемпионов

Героем поединка стал Лукас Моура, забивший трижды за один тайм
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лукас Моура стал главным героем полуфинала Лиги Чемпионов.Лукас Моура стал главным героем полуфинала Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS
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Амстердамский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм" устроили настоящий триллер на поле стадиона "Йохан Кройфф Арена". Неделю назад в Лондоне "аяксиды" победили с минимальным счетом 1:0 грозного топ-соперника. "Аякс" начал путь в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с квалификационного раунда и для голландцев игра 8 мая стала 18-й в турнире этого сезона. Невероятно длинный путь для дерзкой молодой команды!

Маттиас де Лигт - забивает первый мяч в этой игре, делая счет 1:0 уже на 5-й минуте. Фото: REUTERS

Маттиас де Лигт - забивает первый мяч в этой игре, делая счет 1:0 уже на 5-й минуте.Фото: REUTERS

Счет в поединке был открыт уже на 5-й минуте поединка. Для "Тоттенхэма" это был не холодный душ, а настоящий удар молотом - 19-летний капитан "Аякса" Маттиас де Лигт, выпрыгнув при подаче углового, отправил мяч в ворота Уго Льориса. 2-0 по сумме двух встреч уже на старте поединка - это настоящий шок для гостей.

Тот самый момент - Зийех забивает второй мяч в ворота англичан. Фото: REUTERS

Тот самый момент - Зийех забивает второй мяч в ворота англичан.Фото: REUTERS

Прошло полчаса и уже лидер атак "Аякса" Хаким Зийеш, получив пас от Душана Тадича, мощно пробил в дальний угол ворот французского вратаря гостей. 2:0 и для "Тоттенхэма" это - настоящие похороны. На перерыв команды ушли при комфортных для хозяев поля 2:0, а по сумме двух поединков это были уже 3:0 в пользу "Аякса".

Но что же началось после перерыва! Если в начале тайма казалось, что все может продолжится по тому же сценарию, как свое слово взял Лукас Моура. Сначала на 56-й минуте матча после быстрой атаки "Тоттенхэма" забил один гол.

Лукас Моура - 2:1. Фото: REUTERS

Лукас Моура - 2:1.Фото: REUTERS

Миновали просто еще две минуты, в штрафной "Аякса" после очередной атаки гостей возникла настоящая паника. И на 58-й минуте игры Моура делает счет равным - 2:2! А это означает, что каждый следующий год может стать "похоронным" для любой команды.

Лукас Моура - 2:2. Фото: REUTERS

Лукас Моура - 2:2.Фото: REUTERS

В финальные полчаса на ворота "Аякса" обрушился немыслимый град атак со стороны "Тоттенхэма". Но англичанам просто невероятно не везло. Мимо, вратарь, мимо, вратарь - удары не улетали больше в сетку ворот.

Лукас Моура - 3:2!!! Фото: REUTERS

Лукас Моура - 3:2!!!Фото: REUTERS

"Аякс" не смог в итоге дотерпеть все натиски и довел поединок до нужного исхода - 2:2. На 95-й минуте матча третий гол в ворота амстердамцев забил Лукас Моура и вывел впервые в истории "Тоттенхэм" в финал Лиги Чемпионов 2018/2019.

Невероятная развязка второго полуфинала Лиги Чемпионов. И теперь 1 июня нас ждет английский финал в Мадриде на поле "Ванда Метрополитано" - "Ливерпуль" против "Тоттенхэма".

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Аякс - Тоттенхэм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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