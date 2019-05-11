Военная форма для ребёнка - это гордость. Никакого сумасшествия

Меня, наверное, плохо воспитывали. Отец постоянно на службе. Мама за ним по гарнизонам. Один дед учил бильярду. Второй показал, как штукатурить стены и управлять мотоциклом.

Но хоть бы кто-нибудь объяснил, почему нельзя одевать ребёнка в военную форму. Почему это позор и сумасшествие. Какой такой агрессии набирается дите в гимнастерке и темно-зеленой пилотке с красной звездочкой.

Почему я, семилетний мальчишка, носил хэбэшку с гордостью и ликованием. И был во дворе героем и первым женихом (появись в то время айфоны, даже они не перебили бы моего авторитета). Боковые карманы на моих штанах вызывали зависть даже у взрослых.

А этот ремень с начищенной бляхой?! На неё же страшно было смотреть. Потому как был риск временно ослепнуть. Как от сварки.

Должны быть рамки разумного. Это же не форма СС. И не роба заключённых. Чтобы бояться за чувства детей.

«А вдруг они вырастут солдафонами, которых, кроме войны, ничего не будет интересовать?..»

Ну я же не вырос. Если б вы только знали, как я мечтал поскорее покинуть войска и инженерную бригаду 30778! Скажем, если бы предложили отсечь руку (за преждевременное возвращение), я бы сразу не согласился, но обязательно спросил бы, левую или правую.

Весь этот карикатурный либерализм доведет до абсурда.

Скажем, стюардессы тоже носят пилотки. А вдруг этот головной убор нарушит их психику?! Вы об этом не думали?

А как быть с детскими колясками цвета хаки? Это же милитаризм, прививаемый с младенческих лет.

Фильмы про войну тоже желательно отменить. Чтобы не сеяли ненависти в младшем поколении.

И песни тоже. И стихи.

На всякий случай.

МНЕНИЯ

Хоть в самого Люцифера, но только не в солдата Красной Армии!

НИКОЛАЙ СОРОКИН

Не хотел об этом писать, но придётся, видимо. Достали уже специалисты, настоятельно отрицающие возможность одевать детей в советскую военную форму, ношение которой непременно испортит детство нежного впечатлительного создания (подробности).

За что воевали?! «Дизайнер всея Руси» обнулил подвиг советской армии и великую Победу

ДМИТРИЙ СТЕШИН

«Дизайнеру всея Руси» Артемию Лебедеву, разработавшему новую навигацию в московском метро, примерно каждую секунду москвичи и гости столицы посылают проклятия. Каждый день, семь дней в неделю. Пытаются разобраться с творческим замыслом автора. Этого Лебедеву показалось мало и вдохновленный празднованием Дня Победы, он решил совсем обнулить свою карму с помощью опроса в соц.сетях – «За что воевали немцы?». К опросу прилагался сопроводительный текст, путанный и противоречивый внутренний диалог автора с самим собой. Спецкор «КП» решил поучаствовать в этой беседе (подробности).