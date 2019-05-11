За что воевали?! «Дизайнер всея Руси» обнулил подвиг советской армии и великую Победу

«Дизайнеру всея Руси» Артемию Лебедеву, разработавшему новую навигацию в московском метро, примерно каждую секунду москвичи и гости столицы посылают проклятия. Каждый день, семь дней в неделю. Пытаются разобраться с творческим замыслом автора. Этого Лебедеву показалось мало и вдохновленный празднованием Дня Победы, он решил совсем обнулить свою карму с помощью опроса в соц.сетях – «За что воевали немцы?». К опросу прилагался сопроводительный текст, путанный и противоречивый внутренний диалог автора с самим собой. Спец.корр. «КП» решил поучаствовать в этой беседе. Курсивом – текст Лебедева.

За что воевали?

Дмитрий Стешин: В официальной нацистской пропаганде, еще со времен «Майн кампф» (1925 г.), культивировался такой термин «лебенсраум» - жизненное пространство. Его нужно было завоевать, потому что оно было населено «унтерменшами» - «недочеловеками». Находилось «лебенсраум» (Lebensraum im Osten – нем. – именно так этот термин звучал по-немецки, с обязательным географическим уточнением – прим.корр.) за восточными границами Третьего Рейха. Впервые этот термин появился в Германии еще в 19 веке и вполне успешно использовался немцами и в Первую мировую. То есть, никаких секретов в немецких планах не было – чернозем, территории и ресурсы.

В официальной нацистской пропаганде, культивировался такой термин «лебенсраум» - жизненное пространство. Его нужно было завоеватьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеран рассказывает:

- Помню, как в 43-м ноги болели, ох болели... А купил 45-й - и нормально.

Дмитрий Стешин: Наверное, все-таки не купил, а «наступил», какая-то фрейдистская оговорка. Мне, лично, десятки ветеранов рассказывали, что именно во время войны, все простуды и мелкие болячки переносились на ногах, на них просто не обращали внимания. И в мемуарах военных врачей встречал наблюдения, что с «мирными» болячками на фронте к ним почти не обращались. Сам перенес на ногах зимние бои в аэропорту Донецка, взятие Углегорска и Дебальцево с пневмонией и заболел лишь вернувшись в Москву. Срабатывает инстинкт выживания, и на его фоне, все отходит на второй план. Разумеется, организм в таком режиме изнашивается колоссально.

До конца непонятно, что хотел донести до нас автор – как с оттенками сине-фиолетовых веток московского метрополитена. Но, что-то хотел сказать…

Что я, малолетний сопляк, не голодавший, не державший в руках автомата и не живший под обстрелами (впрочем, как и вы), знаю о планах немцев?

Дмитрий Стешин: Наберите в поисковике – «Генеральный план ОСТ» — «обширная программа закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе; предусматривал принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75—85 процентов населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке». В европейской части России должно было остаться 14 миллионов славян под контролем 4,5 миллионов немецких переселенцев. Я понимаю, «Википедия» многим не указ. А материалы Нюрнбергского трибунала, пятый том, где «План ОСТ» был одним из важнейших доказательств преступления Германии против человечества?

В европейской части России должно было остаться 14 миллионов славян под контролем 4,5 миллионов немецких переселенцевФото: GLOBAL LOOK PRESS

Я знаю, что когда Наполеон дошел до Москвы и нассал в Георгиевском зале кремля на паркет, ничего не случилось. Нассал - и вернулся домой.

Дмитрий Стешин: Не мог Наполеон испражняться на паркете в Георгиевском зале, хотя для русофоба эта ложь утешительна. Георгиевский зал в Кремле (пишется с большой буквы!) начали строить в 1838 году, Наполеон уже 17 лет как умер. Хотя из России он вернулся, но без Великой армии Республики. Цитата из донесения М.И. Кутузова: «Наполеон вошел с 480 тысячами, а вывел около 20 тысяч, оставив не менее 150 000 пленными и 850 пушек». А так, ничего не случилось. За исключением ответного визита русской армии в Париж.

Знаю, что те страны, которые были завоеваны фашистами (Франция там, Италия, туда-сюда), как-то справились и существуют до сих пор.

Дмитрий Стешин: Франция начала свою войну с фашистами 13 мая, а 22 июня уже капитулировала. Одна из самых позорных кампаний во Второй мировой войне и вообще в новейшей истории. Хороший пример. Как и с Италией – с 10 июня 1940 года она являлась официальным союзником Германии.

Франция начала свою войну с фашистами 13 мая, а 22 июня уже капитулировалаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаю, что Швейцарию не трогали. То есть, фашизм - не атомная бомба, обтекал границы.

Дмитрий Стешин: Надо полагать из-за своей доброты и врожденной культуры фашисты не тронули Швейцарию? Практически вся промышленность Третьего Рейха работала на привозном сырье – из Южной Америки, США, Швеции, за которое нужно было рассчитываться с «нейтралами» и помощниками Рейха. А награбленное на Востоке и в Европе где-то размещать, желательно, с процентами. Швейцария с этим успешно справилась, благо, на тот момент в мире не существовало такой единой расчетной единицы, как доллар и не было электронных денег. В Рейхе долго думали – пожалеть Швейцарию или нет? В итоге, операция «Танненбаум», которую разрабатывали все лето 1940 года, так и не состоялась. Германия решилась на тотальную войну и поход на Восток при ограниченной ресурсной базе. Экономика откорректировала военный планы Третьего рейха.

Знаю, что часть СССР была немцами завоевана. И почему-то население не было поголовно расстреляно. Ведь если план немцев заключался в уничтожении славян, то можно было уже приступить к плану-то. Если план немцев заключался в превращении славян в рабов, то славяне уже были рабами в колхозах - один (нецензурно).

Дмитрий Стешин: По последним данным демографов из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в Великую Отечественную, потери среди мужчин 16-49 лет составили 16,2 миллиона человек. Общая цифра погибших – 26 миллионов человек, то есть – большинство погибших - это мирные жители. Безвозвратные потери национального богатства – 30%. То есть, по мнению господина дизайнера, мало немцы расстреливали?

По поводу последней фразы – глубоко сомневаюсь, что Артемий Лебедев видел когда-нибудь советский колхоз в живую, поэтому нечего и (зря говорить), о чем не знаешь.

B Великую Отечественную, потери среди мужчин 16-49 лет составили 16,2 миллиона человекФото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаю, что когда СССР дошел до Германии, то половина страны стала коммунистической. Разница видна до сих пор - где соц.лагерь, а где каплагерь были. СССР сделал всех восточных немцев в каком-то смысле рабами, потому что огородил страну забором и отменил свободу передвижения, в то время как западные немцы могли ездить на мерсах куда хотят. Было бы что-нибудь более страшное с Россией, если бы немцы ее завоевали?

Дмитрий Стешин: На 30-м году демократии, в России имеют загранпаспорта всего 28% населения – остальным они просто не нужны. Слухи о «железных занавесах», которые везде устанавливали коммунисты, капитализм подтвердить не смог. Но использовал в своих пропагандистских целях при развале СССР и советского блока. Помню, как многие соотечественники, в 1992 году с удивлением поняли, что единственное, куда они могут поехать – на рынки Польши и Китая, с клетчатыми сумками.

Разумеется, первое что сделали «западные немцы» после объединения Германии – удавили успешно-работающую промышленность ГДР, своих прямых конкурентов – пятое место в Европе и десятое в мире. Тоже самое повторилось в Прибалтике и в России. Удавили опосредованно – уничтожив единый рынок СЭВ вместе с соц.лагерем. 70% продукции ГДР поставлялось именно туда и лишь 30% - на Запад.

Если бы немцы завоевали Россию, единственное что случилось бы хорошее: нам были бы недоступны откровения дизайнера с активной жизненной и политической позицией.

Разумеется, первое что сделали «западные немцы» после объединения Германии – удавили успешно-работающую промышленность ГДРФото: GLOBAL LOOK PRESS

В вопросе никакой (нецензурно) нет, просто я действительно не знаю ответ: Что собирались сделать немцы с русскими в случае победы? В чем был смысл войны с немецкой стороны?

Дмитрий Стешин: Скорее всего, Артемий Лебедев знает правильные ответы на эти вопросы. Его пост – провокация, которая должна заставить людей задуматься, броситься в комментариях ему что-то объяснять и доказывать с фактами в руках. Разновидность такого активного исторического перформанса. Очень надеюсь на это.