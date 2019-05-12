Правила выплаты пособий на первого и второго ребенка изменились в России

В России изменились правила выплаты пособий на первого и второго ребенка. Отныне родители могут подать заявление на оформление пособий не по месту прописки, а там, где они фактически проживают.

Соответствующий закон вступил в силу 12 мая. До этого пособия выплачивались лишь по месту регистрации. Что, как отмечают эксперты, было несправедливо: покидая регион, семьи и дети оставались без соцподдержки.

- У нас существует правило, по которому соцпособия выплачиваются по месту жительства, основанием для выплаты до текущего периода являлась постоянная прописка, и как только родители с ребенком по какой-то причине переезжали в другой регион, это приводило к тому, что они лишались права получать пособия, либо должны были ездить за этим пособием, - прокомментировал «Комсомолке» новшество проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Дело в том, что назначение пособий (если они не являются федеральными) осуществляет субъект РФ. И представьте ситуацию, когда молодая семья с ребенком поехала куда-то учиться. Временная прописка у них в студенческом общежитии, и поскольку они не являются резидентами этого субъекта РФ, то они лишаются пособия. Без них люди оставались и когда меняли регион из-за работы. Теперь эта схема, наконец-то, изменена.

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Напомним, по закону пособия для семей с детьми выплачиваются из средств ФСС РФ тем, кто застрахован в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь это граждане, работающие по трудовым договорам. А также, например, индивидуальные предприниматели, если они добровольно встали на учет в Фонде и полностью уплатили взносы за календарный год, предшествующий году декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком. (подробности)