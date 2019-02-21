Пособия по материнству: Сколько заплатят в 2019 году

Напомним, по закону пособия для семей с детьми выплачиваются из средств ФСС РФ тем, кто застрахован в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь это граждане, работающие по трудовым договорам. А также, например, индивидуальные предприниматели, если они добровольно встали на учет в Фонде и полностью уплатили взносы за календарный год, предшествующий году декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком.

Сегодня в России выплачивается четыре вида пособий по материнству. Причем некоторые из них может получить вместо мамы отец ребенка или другой родственник (см. ниже).

• Пособие по беременности и родам.

Предоставляется за весь период декретного отпуска. Стандартно это 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) при обычном течении беременности, 156 дней (70 до родов и 86 после) при осложненных родах, 194 дня (84 до и 110 после) при многоплодной беременности.

Пособие равно 100% среднего заработка будущей мамы. При этом существует предельный размер. Он вырос с 1 января 2019 г. и теперь составляет: 301 095,2 руб. за 140 дней декретного отпуска; 335 506,08 руб. за 156 дней и 417 231,92 руб. за 194 дня. Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы.

• Единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в срок беременности до 12 недель. С 1 февраля 2019 г. размер такой выплаты - 655,49 руб.

• Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2019 г. - 17 479,73 руб.

• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Равно 40% среднего заработка члена семьи, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, - это может быть как мама, так и вместо нее отец ребенка, работающая бабушка, дедушка или другой родственник.

Предельный размер пособия с 1 января 2019 г. - 26 152,27 руб. в месяц. Минимальный размер с 1 февраля 2019 г.: 3277,45 руб. при рождении первого ребенка; 6554,98 руб. при рождении второго и последующих детей.