2019-02-21T15:34:20+03:00
Наши права и льготы

Пособия по материнству: Сколько заплатят в 2019 году

В России выросли пособия для будущих мам и семей с маленькими детьми. Сколько теперь можно получить, «Комсомолке» рассказали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Напомним, по закону пособия для семей с детьми выплачиваются из средств ФСС РФ тем, кто застрахован в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь это граждане, работающие по трудовым договорам. А также, например, индивидуальные предприниматели, если они добровольно встали на учет в Фонде и полностью уплатили взносы за календарный год, предшествующий году декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком.

Сегодня в России выплачивается четыре вида пособий по материнству. Причем некоторые из них может получить вместо мамы отец ребенка или другой родственник (см. ниже).

• Пособие по беременности и родам.

Предоставляется за весь период декретного отпуска. Стандартно это 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) при обычном течении беременности, 156 дней (70 до родов и 86 после) при осложненных родах, 194 дня (84 до и 110 после) при многоплодной беременности.

Пособие равно 100% среднего заработка будущей мамы. При этом существует предельный размер. Он вырос с 1 января 2019 г. и теперь составляет: 301 095,2 руб. за 140 дней декретного отпуска; 335 506,08 руб. за 156 дней и 417 231,92 руб. за 194 дня. Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы.

• Единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в срок беременности до 12 недель. С 1 февраля 2019 г. размер такой выплаты - 655,49 руб.

• Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2019 г. - 17 479,73 руб.

• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Равно 40% среднего заработка члена семьи, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, - это может быть как мама, так и вместо нее отец ребенка, работающая бабушка, дедушка или другой родственник.

Предельный размер пособия с 1 января 2019 г. - 26 152,27 руб. в месяц. Минимальный размер с 1 февраля 2019 г.: 3277,45 руб. при рождении первого ребенка; 6554,98 руб. при рождении второго и последующих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Пособия семьям с детьми»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна ДОБРЮХА

 
Читайте также
Международный опыт, Швеция: больше 95% обращений за пособиями по материнству - в электронной форме
Как устроена легендарная шведская система социального обеспечения, где граждане считаются самыми защищенными в мире, мы выяснили в ходе поездки по обмену опытом вместе с делегацией российского Фонда социального страхования
Сервисы для людей с инвалидностью: бесплатная дорога в санаторий по электронному талону
В числе передовых проектов, запущенных Фондом социального страхования РФ в 2018 году, - новая технология, упрощающая оформление проездных билетов для льготных категорий граждан
«Социальный навигатор»: скачать, чтобы все знать
О мобильном приложении, где есть информация обо всех государственных социальных услугах Фонда и другие полезные функции, «КП» рассказал руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов.
Новости 24
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Венесуэлой
Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам послания
Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее до 14 августа
Песков заявил, что Путин недоволен эффективностью защиты бизнеса в РФ
В России введут нормы труда и отдыха для водителей
Песков заявил, что ничего не знает о доставке российской гуманитарной помощи в Каракас
Годин, Стерлинг и Тьяго претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви
Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков
Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
Депутаты приняли закон о паллиативной помощи
В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России планируют создать реестр азартных игроков
Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение
Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки
Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп
Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
В сети появился еще один посмертный клип Децла