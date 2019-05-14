Новая студия лифтинг-массажа лица Face Fit открывается в центре Москвы

15 мая в столице откроется вторая студия лифтинг-массажа лица Face Fit. Процедуру с уникальной технологией по ручной «прокачке» всех мышц лица можно будет сделать во флагманском салоне бренда в БЦ «Белая площадь» (Лесная ул., д. 5).

В день открытия, с 11 до 20 часов каждый желающий сможет бесплатно получить сеанс авторского массажа «фейс-фит», а также приобрести абонементы со скидкой до 40%.

Это вторая по счету студия Face Fit в столице. Первый салон открылся в декабре 2018 года в ТРЦ «Афимолл Сити» и всего за несколько месяцев собрал более полумиллиона поклонников бьюти-трендов. Авторская методика «фейс-фит» позволяет вернуть молодость и поддерживать красоту лица, а главное -- отказаться от инъекционной и хирургической косметологии. Face Fit успешно борется с любыми возрастными изменениями, убирает двойной подбородок, расщепляет подкожно-жировые клетки и вместе с ними уходят лишние сантиметры с области щек, шеи и т. д. Одновременно «фейс-фит» решает любые проблемы с кожей: устраняет шелушения, раздражения, делает гладкой, эластичной, сияющей и здоровой.

Задача силового воздействия «фейс-фит» — разогреть, заставить мышцы работать, напрягаться, сокращаться, «перезапустить» и реанимировать функциональность каждого мускула. В процессе массажной проработки «фейс-фит» активизируются все обменные процессы: кардио, лимфоотток, детоксикация, жиросжигание и др. В результате все мышцы приходят в тонус и естественным образом за собой «подтягивают» форму овала лица, разглаживая все морщины. Технология лифтинг-массажа лица Face Fit не имеет аналогов в мире и кардинально отличается от привычных салонных процедур по уходу, расслабляющего терапевтического массажа, гимнастики или фитнеса для лица.

«Дело в том, что поиск эталона красоты обернулся одержимостью вредной инвазивной косметологией и пластической хирургией. Мы пришли к тому, что люди стали похожи друг на друга. С целью вернуть молодость и неповторимую выразительность черт лица мы создали новую натуральную лифтинг-технологию. Идеальный 50-ти минутный массаж с проработкой более 50-ти мышц лица. Мы предложили москвичам любого возраста (от 25 лет и выше) вернуть молодость и естественную красоту лица. И нам удалось за несколько месяцев снискать высокую оценку у профессионалов, и отвоевывать полумиллионную аудиторию поклонников и знатоков "бьюти", — подчеркивают авторы проекта Мария Фадеева и Елена Берштейн.

Процедура длится 40-45 минут и включает в себя четыре этапа, как в тренажерном зале. Сначала «разминка» – специальными роллерами разогревается кожа лица, мастер применяет лимфодренажные техники ускорения кровообращение и снятия отечности. Затем «кардио» – время усиленной детоксикации: после усиленных движений руками и использования гребней Гуаша, мышцы разогреваются, активизируется кровоток. После кардио следует «моделрование». После того как лицо разогрето, приступаем к жиросжиганию и скульптурированию. С помощью сочетания лифтинг-техник массажа, а именно – испанских, французских японских и других, подтягивается кожа, моделируется овал лица, активно расщепляются подкожно жировые клетки в местах, где их быть не должно. Заключительный этап – «релакс». Слегка прорабатывается шея и зона декольте, с помощью точечного массажа лица и головы, тело расслабляется. Минута отдыха с закрытыми глазами и горячим полотенцем после усиленной тренировки. Все «тренеры» Face Fit имеют специальное медицинское образование и прошли обучение за рубежом.

Салон Face Fit на Лесной улице

В результате регулярных процедур подтягивается овал лица, морщины разглаживаются, носогубные складки заполняются, лицевые контуры скульптурируются, а цвет кожи приобретает красивый и естественный оттенок, тон выравнивается.

Для максимального результата необходимо пройти курс из 15-20 процедур, что даст возможность моделировать овал лица, скульптурировать черты и даже избавиться от двойного подбородка. Для закрепления результата курс стоит повторить через семь-восемь месяцев. Эффект «фейс-фит» сохраняется благодаря правильному домашнему уходу с использованием неинвазивного роллера, камней Гуаша и профессиональной косметики. Все инструменты и средства можно приобрести в студии. Мастера обучат правильным массажным техникам, о которых можно узнать на странице @face_fit_ в Instagram , а также на канале в YouTube.

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Лифтинг-массаж лица Face Fit — это авторская технология по ручной кардиотренировке каждой мышцы лица — открытие в бьюти-индустрии 2019 года. Face Fit представлен эксклюзивно в Москве (в первой студии в ТРЦ «Афимолл Сити»).

Технология Face Fit не имеет аналогов и существует только в России. Авторы идеи и основательницы первой студии Face Fit – Мария Фадеева и Елена Берштейн.

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