В Европе растет спрос на российского лосося с сертификатом MSC

В рамках деловой программы объединенного национального стенда России на Seafood Expo Global в Брюсселе прошла встреча российских рыбаков с европейскими покупателями – партнерами Морского попечительского совета (MSC), заинтересованными в продукции от экологически ответственных промыслов.

С 7 по 9 мая в Бельгии прошла крупнейшая в мире выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Российскую федерацию представили 23 отечественных предприятия рыбной отрасли – это самое массовое участие компаний за все четыре года.

По инициативе Морского попечительского совета совместно с организаторами стенда Expo Solutions Group проведена деловая встреча для обсуждения рыночных возможностей сертифицированных компаний. Ключевой темой стал сегмент промысла тихоокеанских лососей.

Во встрече приняли участие европейские трейдеры, представители российских предприятий, имеющих сертификат MSC, а также организаций, заинтересованных в выходе на европейский рынок.

«Российская Федерация вносит весомый вклад в поддержание и развитие устойчивого рыболовства. Ответственное и рациональное отношение к биоресурсам и среде их обитания – базис законодательной политики и регулирования промысла в России. Важно, чтобы рыбаки понимали, и мы видим, что этот так, необходимость придерживаться этим принципам. Мы со своей стороны будем содействовать прохождению процедуры соответствия мировым стандартам экологичности. Судя по росту числа компаний, которые успешно проходят сертификацию, наша совместная работа дает результат», – сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук на открытии мероприятия.

По данным Морского попечительского совета в 2018 - 2019 годах на европейском рынке реализуется около 37,5 тыс. наименований продукции с маркировкой MSC, при этом количество товаров из лососевых видов рыб составляет 72% от общего количества (24 тыс. наименований). Наибольшим спросом пользуются замороженная и консервированная продукция из лосося. Основные европейские страны-потребители – Германия, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Великобритания.

«Растет число камчатских рыболовных предприятий, проходящих сертификацию по стандартам MSC. В настоящее время сертификат имеют 16 компаний на Западной и Восточной Камчатке, что составляет примерно 30% от общего вылова лосося в этом регионе. Мы гордимся российскими предприятиями, получившими сертификат MSC, и надеемся на дальнейшее сотрудничество и развитие», - сказал в своем выступлении директор MSC по региону Европы Камиль Дерикс.

Сертификат Морского попечительского совета – свидетельство того, что рыба добыта с соблюдением строгих экологических правил. Маркировка MSC присваивается продукту, если промысел соответствует 8 условиям, которые заключаются в повышении эффективности управления и сохранении ресурсов.

«Соответствие стандартам MSC помогает рыбакам не только стабильно и долгосрочно вести промысел и снижать ущерб экосистемам, но и завоевывать новые рынки. Ведь потребительский спрос на рыбопродукты, добытые экологически ответственным способом, непрерывно растет, особенно в европейских странах», - отметила представитель MSC в России Анисья Шепелева.

Российские компании, имеющие сертификат MSC, поделились своим опытом прохождения стандартов и улучшения промыслов, а европейские партнеры рассказали, какие рыночные возможности предоставляет сертификация MSC.

Объединенный национальный стенд Российской Федерации на выставке в Брюсселе организован выставочной компанией полного цикла Expo Solutions Group под эгидой Росрыболовства.