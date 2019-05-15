Федор Смолов похоронил мечты "Ростова" о финале Кубка России и был освистан

В Ростове-на-Дону все с нетерпением ждали поединка против "Локомотива". В этом сезоне команда Валерия Карпина показала немало отличных игр, однако чередовала их с далеко не самыми яркими. И в итоге единственным козырем для оценки "крутой сезон" был бы выход в финал Кубка России. В прошлом раунде турнира "Ростов" в гостях сыграл 2:2 с "Краснодаром", с которым потом дома расправился, выиграв 1:0. С "Локомотивом" начало было похожим - 2:2 в Москве в начале апреля этого года. Дело оставалось за малым - узнать, что будет во второй встрече.

Стартовый состав "Ростова" на игру с "Локомотивом" удивил с ходу - в заявке не оказалось полузащитника Романа Еременко, который по весне заиграл невероятно классно, выдавая отличные голевые передачи в поединках. Играть с "Локо" было без него сложнее.

И с первых минут встречи гости матча показали, что они - фавориты и готовы лучше. Но до поры до времени голов в ворота "Ростова" как не было, так и нет. Однако же после невероятно мудреного розыгрыша углового на 46-й минуте матча, в добавленное к первому тайму время, "Локомотив" забил! Рифат Жемалетдинов, получив мяч после отскока, пробил издалека и попал точно в девятку ворот "Ростова". Такой вот "гол в раздевалку" получили хозяева поля по ходу матча.

Ну а на 62-й минуте поединка свое слово сказал Федор Смолов. Укрыв мяч от четверых соперников, сделав перепас с Миранчуком, Федор ворвался в штрафную и пробил мощно низом - 2:0. Для "Ростова" это был суровый удар. Нужно было забивать второй команде Премьер-Лиги два гола в оставшиеся полчаса поединка. К слову, когда Смолов нарочито медленно уходил с поля в добавленное время, то был освистан фанатами в Ростове-на-Дону.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выбросил все козыри на стол - выпустил форварда Шомуродова, полузащитника Калачева.

"Локомотив" довел спокойно остальную часть поединка до победного конца. И финальный свисток зафиксировал итоговый счет - 2:0 в пользу москвичей.

Ранее первым финалистом Кубка России стал екатеринбургский клуб "Урал", который во второй раз в истории вышел в финал турнира. Решающий поединок пройдет на стадионе "Самара Арена" в Самаре 22 мая.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Ростов - Локомотив.