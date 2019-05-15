2019-05-14T12:48:24+03:00
Спорт

Ростов - Локомотив 15 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка России по футболу

Футбол, матч Ростов - Локомотив 15 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ростов" ждет на своем поле "Локомотив"."Ростов" ждет на своем поле "Локомотив".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Ростова" проведут самый важный матч в этом сезоне. На поле "Ростов-Арены" состоится ответный матч полуфинала Кубка России. В гости к команде Валерия Карпина приедет столичный "Локомотив". Первая встреча в Москве завершилась вничью 2:2. Таким же образом, к слову, закончилась и первая игра на прошлой стадии турнира для ростовчан - против "Краснодара". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Локомотив 15 мая 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Локомотив 15 мая 2019

В Кубке России команды сыграли лишь один матч между собой - 3 апреля поединок завершился вничью 2:2.

Прогнозы на матч Ростов - Локомотив 15 мая 2019

Номинальный фаворит поединка - "Локомотив", но "Ростов" в первой игре показал, что может сопротивляться грозному сопернику.

Телетрансляция матча Ростов - Локомотив 15 мая 2019

Трансляция матча Ростов - Локомотив 15 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:30 по московскому времени.

Ростов - Локомотив 15 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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