Певица МакSим возвращается на сцену после страшного ДТП

Певица МакSим заставила сильно поволноваться своих поклонников, когда стало известно, что она попала в аварию за границей. По словам менеджмента артистки, она ехала на такси в аэропорт, однако водитель не справился с управлением на мокрой трассе. Приехавшие врачи диагностировали множественные ушибы и кратковременную потерю памяти. Однако, звезда быстро пошла на поправку и на днях директор исполнительницы объявил, что она готова вернуться на сцену. Первый концерт, а он состоится 25 мая, она даст в Ташкенте.

«Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я говорю тем, кто ждет нас в Ташкенте», — рассказала продюсер звезды Маргарита Соколова.

Фанаты в своих пабликах уже высказали надежду, что певице действительно хватило времени восстановиться и она порадует их своими новыми песнями. Надо отметить, что всего лишь месяц назад внешность МакSим активно обсуждали в прессе после того как в сети появилось видео с ее концерта в Уфе, на котором исполнительница выглядела очень плохо. Тогда даже появились предположения, что звезда, которая давно не появлялась на сцене, злоупотребляет алкоголем.

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