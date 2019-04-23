МакSим ужаснула опухшими ногами в синяках после автокатастрофы

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) попала в страшное ДТП. Артистка спешила на свой обратный рейс в Москву.

Фото пострадавшей в аварии МакSим разместила в блоге ее помощница Маргарита Соколова, дабы избежать спекуляций по поводу состояния знаменитости. "Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен»", - начала сообщение Соколова.

МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она поспешила успокоить поклонников певицы: "Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем. Мариной занимаются лучшие врачи...".

sokllovamargarita Певица МакSим разбилась в автокатастрофе

Помощница МакSим попросила публику отнестись к произошедшему с пониманием. "Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей, до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации", - подчеркнула Маргарита.

Запланированные концерты певицы перенесут на конец мая и июнь. Соколова пообещала держать всех в курсе происходящего.

В ответ шокированные увиденным поклонники стали желать певице скорейшего выздоровления. "Кошмар! Пусть Марина выздоравливает!", "Это просто ужаснейшая новость!", "О, Господи пусть Марина поскорее поправиться и все станет хорошо", "Слава Богу, что жива. Дай, Боже, сил и восстановления скорейшего", "Я молюсь за тебя! Всем сердцем и душой желаю, чтобы с тобой ничего плохого и подобного больше никогда не случалось!", "Больно это читать!", "Я не могу поверить в это. Боже, пусть выздоравливает и всего ей самого наилучшего", "Сказать что я в шоке, - это ничего не сказать. Я всегда боялась таких новостей, как авария, смерть, тяжелая болезнь Марины. Я не представляла, как переживают поклонники, когда умирает их любимый артист. Это же как маленькую часть души оторвать", "Какой ужас, аж сердце сжимается, когда прочитал и особенно фотографии увидел, бедненькая наша Марина. Терпения ей, сил справиться с этим и физически, и морально. Врачам умения быстро все восстанавливать", - написали фолловеры.

Отметим, что это не первая неприятность с МакSим в последнее время. Не так давно сайт kp.ru писал о том, что артистка после расставания с мужем сильно поправилась и стала неважно выглядеть. Так, по некоторым данным, в конце марта любимица миллионов россиян выступала в башкирском Стерлитамаке. Концерт оставил у многих неоднозначное впечатление: поклонники МакSим были сильно разочарованы внешним видом своей любимицы. "Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный", - рассказал в социальных сетях поклонник певицы, присутствовавший на концерте.

Позже певица объяснила, почему на концерте в Башкирии выглядела располневшей и уже не напоминала ту юную стройную красотку, которую поклонники привыкли видеть на экранах телевизоров. Как оказалось, еще недавно певица страдала анорексией и похудела до 43 килограммов. "Я фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Возникли проблемы с иммунитетом, но с помощью специалистов смогла остановиться. Теперь никаких диет! Только здоровый образ жизни", - заключила звезда.