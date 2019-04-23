2019-04-23T12:28:34+03:00
Звезды

МакSим ужаснула опухшими ногами в синяках после автокатастрофы

Авария произошла по дороге в аэропорт
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Певица МакSим.Певица МакSим.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) попала в страшное ДТП. Артистка спешила на свой обратный рейс в Москву.

Фото пострадавшей в аварии МакSим разместила в блоге ее помощница Маргарита Соколова, дабы избежать спекуляций по поводу состояния знаменитости. "Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен»", - начала сообщение Соколова.

МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она поспешила успокоить поклонников певицы: "Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем. Мариной занимаются лучшие врачи...".

sokllovamargaritasokllovamargarita
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
739 отметок «Нравится»91 комментариевInstagram

Помощница МакSим попросила публику отнестись к произошедшему с пониманием. "Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей, до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации", - подчеркнула Маргарита.

Запланированные концерты певицы перенесут на конец мая и июнь. Соколова пообещала держать всех в курсе происходящего.

В ответ шокированные увиденным поклонники стали желать певице скорейшего выздоровления. "Кошмар! Пусть Марина выздоравливает!", "Это просто ужаснейшая новость!", "О, Господи пусть Марина поскорее поправиться и все станет хорошо", "Слава Богу, что жива. Дай, Боже, сил и восстановления скорейшего", "Я молюсь за тебя! Всем сердцем и душой желаю, чтобы с тобой ничего плохого и подобного больше никогда не случалось!", "Больно это читать!", "Я не могу поверить в это. Боже, пусть выздоравливает и всего ей самого наилучшего", "Сказать что я в шоке, - это ничего не сказать. Я всегда боялась таких новостей, как авария, смерть, тяжелая болезнь Марины. Я не представляла, как переживают поклонники, когда умирает их любимый артист. Это же как маленькую часть души оторвать", "Какой ужас, аж сердце сжимается, когда прочитал и особенно фотографии увидел, бедненькая наша Марина. Терпения ей, сил справиться с этим и физически, и морально. Врачам умения быстро все восстанавливать", - написали фолловеры.

Отметим, что это не первая неприятность с МакSим в последнее время. Не так давно сайт kp.ru писал о том, что артистка после расставания с мужем сильно поправилась и стала неважно выглядеть. Так, по некоторым данным, в конце марта любимица миллионов россиян выступала в башкирском Стерлитамаке. Концерт оставил у многих неоднозначное впечатление: поклонники МакSим были сильно разочарованы внешним видом своей любимицы. "Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный", - рассказал в социальных сетях поклонник певицы, присутствовавший на концерте.

Позже певица объяснила, почему на концерте в Башкирии выглядела располневшей и уже не напоминала ту юную стройную красотку, которую поклонники привыкли видеть на экранах телевизоров. Как оказалось, еще недавно певица страдала анорексией и похудела до 43 килограммов. "Я фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Возникли проблемы с иммунитетом, но с помощью специалистов смогла остановиться. Теперь никаких диет! Только здоровый образ жизни", - заключила звезда.

Неприглядный внешний вид Максим в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Училась в Берлине, а в 25 лет стала правой рукой президента Татарстана: Кто такая Наталия Фишман, ставшая женой Тимура Бекмамбетова
«Комсомолка» решила объяснить своим читателям, кто же такая Наталия Фишман и чем она смогла завоевать сердце Тимура Бекмамбетова
Новости 24
Кандидат на пост главы ЕК намерен заблокировать "Северный поток — 2"
Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности
Tesla запустит сервис для сдачи электромобилей в аренду
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии
Китай выступил против «однобоких санкций США» против Ирана
Футболисты МЮ устроили перепалку в раздевалке после проигрыша "Эвертону"
Главы МИД России и Японии встретятся в Москве 10 мая
Нефть продолжает дорожать на фоне заявлений США
Киевский суд обвинил Порошенко в давлении и попытке захвата власти
Российский юниор завоевал «золото» на мировом чемпионате по джиу-джитсу
Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык
Глава Закарпатской области подал в отставку
В возрасте 98 лет Умер великий герцог Люксембурга Жан
Штаб Зеленского накажет причастных к нарушениям в обеспечении ВСУ
В России могут запретить пиво не по ГОСТу
19 минут штрафа в матчах с "Каролиной" стали антирекордом для Овечкина
Савченко посетила Верховную Раду впервые после выхода из СИЗО
Рада будет отстаивать правомерность закона о переименовании УПЦ
"Сбер": Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак
Оценивать повреждения самолетов будут роботы
ФБР рассекретило данные о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Быков запишет выпуск радиопередачи в больничной палате
Белоруссия прекратила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии
Минобороны изменит правила получения военной ипотеки