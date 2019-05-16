Самолет из Казахстана совершил экстренную посадку в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет из Нур-Султана.

На данный момент известно, что на борту авиасудна сработал датчик отказа реверса двигателя.

Самолёт благополучно приземлился. На борту находилось 139 пассажиров и 8 членов экипажа. Пострадавших нет, сообщает "РИА-Новости".

- Все оперативные службы аэропорта были мобилизованы, - подчеркнул представитель аэропорта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в московском аэропорту Домодедово самолет выкатился с места стоянки на грунт. Службы аэропорта оперативно вернули воздушное судно на место. Борт во время инцидента не получил повреждений.

Месяцем позже, в Домодедово, самолет столкнулся с фонарем. По предварительным данным, лед на рулежной дорожке стал причиной потери управления. На борту было 58 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа.