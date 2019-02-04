2019-02-04T05:44:27+03:00
Происшествия

В Домодедово самолет выкатился с места стоянки на грунт

Службы аэропорта оперативно вернули воздушное судно на место
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолет после посадки съехал со стоянки на грунт в ДомодедовоСамолет после посадки съехал со стоянки на грунт в ДомодедовоФото: REUTERS
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В воскресенье пассажирский самолет после приземления в аэропорту Домодедово выехал с места отведенной для него стоянки на грунт. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По их данным, сотрудники аэродромная службы зафиксировали “незначительное передвижение”самолета с места стоянки на незаасфальтированный грунт. Специалисты оперативно вернули борт обратно на место.

Борт во время инцидента не получил повреждений, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 21 января самолет, прибывший рейсом "Астана-Москва" съехал со взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Боинг 737 авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы полосы после посадки. Пассажиры и экипаж были доставлены в терминал, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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