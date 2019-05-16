Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: "Мы нормально приземлились в "Шереметьево", нас не трясло, не подбрасывало"

В столичном аэропорте "Шереметьево" вечером 16 мая приземлился самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва. Однако посадку уже поспешили назвать аварийной. А все потому, что пилот при посадке сообщил о срабатывании датчика о неполадке.

- Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил штатную посадку в аэропорту "Шереметьево". При посадке пилот сообщил о срабатывании датчика о неполадке. Именно поэтому оперативные службы "Шереметьево" выехали к взлетно-посадочной полосе, в их числе пожарные и медики. Однако борт успешно сел, - прокомментировали "Комсомольской правде".

Пассажиры самолета Нур-Султан-Москва удивились, что посадка была, по сообщениям СМИ, аварийной. Об этом они прочитали в интернете.

- Мы нормально приземлились в "Шереметьево", нас не трясло, не подбрасывало. Я даже не смотрел на полосу, поэтому никаких пожарных и "скорые помощи" не видел. Может, они и были. Но нас вывели через рукав, может поэтому не видел, - рассказал "КП" Ярослав, пассажир рейса Нур-Султан-Москва.

- А во время посадки пилот и стюардессы ничего не сообщали? - уточняю.

- Нет. Но наш рейс задержали минут на 40. Причем нас попросили покинуть борт. Мы вышли. А минут через 15 мы вернулись. Конечно, какие-то мысли были. Но за 15 минут починить же ничего не смогли? Потом мы сели и взлетели. На борту было как-то много алкоголя, может это из-за нервного состояния пассажиров? Этого я не понял. Но больше ничего подозрительного во время полета не было.

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