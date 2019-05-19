ЦСКА - снова первый в Европе! Наши баскетболисты выиграли Евролигу

В воскресенье, 19 мая, в Испании прошел финальный матч Евролиги нынешнего сезона. Московский ЦСКА играл против турецкого клуба "Анадолу Эфес" и смог добиться победы, выиграв в четвертый раз в своей истории главный турнир европейского баскетбола нынешнего сезона.

Шоу на открытии финального матча Евролиги ЦСКА - Анадолу Эфес.

Итоговый счет финального поединка - 91:83 в пользу московского ЦСКА. Ранее в полуфинале московский ЦСКА расправился с мадридским "Реалом", одержав "на характере" победу со счетом 95:90. А теперь же "на лопатки" был положен и турецкий клуб "Анадолу Эфес". Мадридский "Реал", к слову, перед финалом в поединке за "бронзу" Евролиги одержал победу над "Фенербахче" со счетом 94:75.

ЦСКА победил турецкий клуб в финале Евролиги.Фото: REUTERS

Главные герои финального матча у ЦСКА - Кори Хиггинс, Уилл Клайберен (по 20 очков), Нандо де Коло (15 очков). Но зато у "Анадолу Эфес" невероятную результативность показал Шейн Ларкин - 29 очков за 31 минуту игрового времени.

Для московского ЦСКА победа в Испании - четвертый в истории выигрыш Евролиги в современном его формате. Ранее наши были первыми в весну 2006,2008 и 2016 годов. Причем, армейцев приводили к победа в Евролиге только два тренера - это Этторе Мессина и Димитрис Итудис. Еще четыре раза ЦСКА выигрывал Евролигу, когда она называлась "Кубок чемпионов ФИБА". Это было весной 1961, 1963, 1969 и 1971 годов. Таким образом, в коллекции ЦСКА - восемь титулов лучшей команды Европы.

Итоговый счёт финального матча Евролиги этого сезона — 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) в пользу ЦСКА. Армейцы выиграл Евролигу спустя три года после победы весной 2016 года в Берлине. Москвичи - сильнейший баскетбольный клуб на континенте.

Восемь раз ЦСКА побеждал в главном баскетбольном турнире Европы.Фото: REUTERS

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРОТОКОЛ МАТЧА АНАДОЛУ ЭФЕС - ЦСКА 83:91

Анадолу Эфес: Ларкин (29 + 2 гп), Моермо (2 + 3 пд), Мицич (10 + 5 гп + 4 ф), Андерсон (7), Данстон (13 + 10 пд + 2 гп + 4 ф) – старт; Бобуа (3), Балбай (0), Мотум (4 + 3 пд), Шанли (0), Тюнджеж (н/в), Пляйс (0), Симон (15 + 10 пд + 2 гп + 5 ф)…

ЦСКА: Де Коло (15 + 4 пд + 4 гп), Клайберн (20 + 5 пд + 2 гп), Хэкетт (7 + 3 пд + 5 гп + 4 ф), Курбанов (7 + 5 пд + 3 гп + 2 пх), Хантер (7) – старт; Боломбой (0), Питерс (0), Ухов (0), Родригес (6), Воронцевич (н/в), Хиггинс (20 + 3 пд + 2 гп), Хайнс (9 + 5 пд + 2 гп).

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