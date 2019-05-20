Звезда «Игры престолов» призналась, как сильно голодала, чтобы похудеть

Глядя на Софи Тернер трудно поверить, что эта стройная красавица когда-то могла иметь лишние килограммы и уж тем более от них страдать. Да и она сейчас признается, что скорее все эти комплексы были у нее в голове. На днях звезда «Игры престолов» заявила, что только недавно с помощью психолога и любви мужа излечилась от нервной анорексии. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

23-летняя исполнительница роли Сансы Спарк рассказала, что в подростковом возрасте не ела ничего, постоянно голодала, из-за чего в 19 лет у нее начались проблемы с женским здоровьем— у нее пропали менструации. Восстанавливать цикл девушке пришлось целый год с помощью лучших врачей. Собственно, они и посоветовали ей обратиться к психологу, поскольку у девушке даже стали появляться мысли о суициде. Мол, ей такой толстой точно не будет в этом мире счастья.

По словам звезды, она была помешана на подсчете калорий, так как находилась в центре внимания в «самые неловкие, неудобные, неуверенные в себе годы», считая себя очень некрасивой.

Тернер заявила, что музыкант Джо Джонас, с которым они поженились две недели назад, спас ей жизнь. «Он сказал, что не может быть со мной, пока я не полюблю себя. Он не может видеть, что я люблю его больше, чем саму себя», — рассказала актриса.

Джо Джонас, с которым они поженились две недели назад, спас ей жизньФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, теперь если девушке предлагают роли, где требуется представить на экране очень стройной и для этого нужно сесть на диету, она отказывается. Внутренняя гармония теперь для нее важнее, чем баснословные гонорары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/709513" frameborder="0"></iframe> Мобильный Джорджа Мартина.Вышла последняя серия «Игры престолов». А вот чем закончатся книги? Мы пофантазировали на эту тему, «заглянув» в мобильный Джорджа Р.Р. Мартина.

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