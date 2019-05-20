Чем закончилась Игра Престолов и чему так аплодировали актеры

Наш мерзкий спойлер продолжается и заканчивается. Для тех, кто не смотрел восьмой сезон и копил серии, чтобы посмотреть все разом - и не смотрите. Зрелище печально и неудовлетворительно.

Тирион ходит по развалинам королевской гавани и впечатляется разгромом, учиненным Дейнерис. Джон ходит рядом с лицом Пьеро.

Серый Червь именем королевы казнит остатки «Золотых мечей». Джон, естественно, пытается вмешаться, но, как всегда, терпит неудачу.

После прошлой серии многие возмущались тому, что сэр Джейме отрастил себе новую руку, которой приобнял сестру накануне камнепада. Но киношники доказали, что возмущенные ошибались.

Тирион, бродя по развалинам, опознал тело брата именно по железной руке. Мелкий Ланнистер горько оплакивает брата и сестру. (Тело Серсеи он находит там же).

Сцена следующая. Всклокоченный Тирион, чумазый Джон и Дейнерис вся нарасфуфу стоят на сцене перед войском. Дейнерис на иностранном языке выступает перед армией. Назначает Серого Червя главнокомандующим и сообщает, что не собирается останавливаться на достигнутом. Аналогичным способом рабство должно пасть повсюду, включая Винтерфелл. Армия встречает известие радостными кличами и стуком копий.

Тирион так возмущен услышанным, что семенит к Королеве и бросает в ее умытую морду значок десницы. За это Дейнерис заточает его под стражу.

Чумазый Джон идет проведать Тириона. Хитрюга давит на жалость и говорит, что следующим номером программы Дейнерис подпалит Винтерфелл с Сансой.

Сцена следующая. Дейнерис отирается в тронном зале и очень горда собой. С железным троном ведет себя как мартышка с очками, то понюхает, то полижет, то положит ручонку на подлокотники, демонстрируя французский маникюр.

Входит грустный Джон. Просит освободить Тириона. «Не могу», - говорит Дейнерис.

Тогда Джон просит освободить пленников «Не могу», - отвечает Дейнерис.

Произносит вполне безумную речь о том, как приведет мир к добру и милосердию. В общем, даже Джону надоедает слушать этот бред, он вонзает в нее свой валирийский меч.

Во время просмотра последней серии "Игры престолов" в Нью-Йорке.Фото: REUTERS

Прилетает Дрогон. Недобро скалится и устраивает Дракарис, правда, дышит пламенем не на Джона, а вовсе даже на Железный трон. Тот сворачивается в трубочку и плавится, как пластилиновая ворона.

У Джона даже кудри не опалились. Дрогон хватает задней лапой тело Дейнерис и улетает в неизвестном направлении. Джон плачет, то ли от жалости к тетке, то ли от потери ценного валирийского клинка.

Сцена следующая. Серый червь ведет мелкого Карлу на казнь.

Места в зрительном зале уже купили старые знакомые. Важная Санса в кожанке. Отъевшаяся Арья. Подурневший Бран (вот правду же говорят, что красивые дети превращаются в некрасивых взрослых). Леди Бриенна, само собой; Яра, сестра Теона Грейджоя. Важный Подрик, назначенный лордом Штормового предела. Нога на ногу, сопля за щеку восседает Роберт, сын Лизы Аррен, грозивший всех сбросить в Лунную Дверь. Ну и еще разные персонажи, про которых мы давно забыли и не помним из имен.

Санса строго спрашивает, где Джон, на что ей отвечают, что Джона нет, ибо он презлым заплатил за предобрейшее.

Все начинают ругаться и кричать, что кому-кому, но не Серому червю принимать важные государственные решения, поэтому мы тут сами без тебя выберем себе нового короля.

И в этом месте становится понятно, почему актеры, которым прочли финал сценария, аплодировали стоя.

(Ну не придумкам сценаристов же аплодировать, правда же).

Оказывается, они троллили Брана!

Потому что, тадам, королем Андалов и первых людей и защитником семи королевств избрали именно его.

По непонятной причине слово опять досталось Тириону, поэтому Карла предложил посадить на трон Брана. «Мальчик, потерявший способность ходить, но научившийся летать». Бран криво улыбается и неожиданно соглашается: «Годится, не зря же я проделал весь этот долгий путь».

Присутствующие лорды голосуют за Брана, кроме хитренькой Сансы, которая тут же выторговывает независимость Севера.

Бран в благодарность назначает десницей Тириона. Джона Сноу, посовещавшись, решают отправить в Черный замок сторожить чудесным образом восстановившуюся стену. Так никому не обидно.

Все потихоньку сваливают.

Серый червь уплывает на какие-то освободившиеся земли. Арья отправляется путешествовать. Санса важно ходит в мантии. Дева Бриенна фальсифицирует историю и вписывает в Летопись добрые слова про Джейме Ланнистера, как он всех защищал и умер героем от драконьего огня, защищая королеву.

Бран сильно важный обещает поискать Дрогона. Мастером над монетой назначен сир Бронн Черноводный. А Подрик назначен маленькой лошадкой и торжественно возит Брана по дворцу.

Обещанный Открытый финал, видимо, заключается в закрытых воротах черного замка. Джон Сноу с компанией одичалых в обмотках важно шествует куда-то вглубь зимы. Намекая трагичной мордой, что именно он будет новым Королем Ночи.

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